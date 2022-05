Cuba rechaza que EE.UU. la excluya de la Cumbre de las Américas

Este viernes, el Gobierno cubano criticó su exclusión de la IX Cumbre de las Américas por parte de Estados Unidos, la cual se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con las políticas estadounidenses, los Gobiernos de Cuba junto con Nicaragua y Venezuela no serían invitado al evento, hasta el momento.

“Mejor que ser reo de la política de odio, Estados Unidos debería escuchar a los no pocos que, en América Latina, lo convocan a ser sede de una cumbre inclusiva”, dijo en Twitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Estados Unidos considera que estos tres Gobiernos “no respetan” la democracia.

“La época nueva que desea el continente no admite la exclusión”, enfatizó el mandatario cubano en la misma red social.

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 13, 2022

Por su parte, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, comentó en Twitter que, a su juicio, el Gobierno de Estados Unidos convoca una “cumbre limitada y excluyente” por estar “sometido a presiones de sectores extremos”.

“Excluye a Cuba de discusiones sobre temas que, como el migratorio, ocupan un lugar importante en la relación bilateral y regional”, dijo el canciller.

Esta posible exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua ha causado rechazo por parte de algunos mandatarios como México y Bolivia, quienes han advertido que si hay excluidos ellos no acudirán.

