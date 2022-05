Bares de aeropuerto de NY ya no podrán cobrar $27 por una cerveza, Autoridad Portuaria regulará los precios de alimentos y bebidas

Luego de que se volviera viral un tuit con una fotografía del menú de bebidas de un restaurante en el Aeropuerto LaGuardia que cobraba más de $27 por un vaso de cerveza, la Autoridad Portuaria estará regulando los estándares de precios en tres aeropuertos de la ciudad de Nueva York.

El tuit de julio de 2021 fue publicado por Cooper Lund, las cervezas variaban en precio, con una Sam Adams Summer Ale costando más de $27.85, mientras que la opción menos costosa era una Michelob Ultra de $13.05.

lol at all of this, including the additional 10% “COVID Recovery Fee” that doesn’t go to workers pic.twitter.com/Bq9rHJqek7

Otro viajero en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty también publicó un tuit exhibiendo los elevados costos de alimentos, compartió una foto de una porción de papas fritas que un restaurante en el lugar ofrecía por $10.90.

A large order of fries at @FiveGuys, which is essentially an entire brown paper bag filled with 1310 calories worth of fries, costs $6.69 in Brooklyn.@OTGexp is charging nearly $11 for a cup. Would love to hear them explain how that price is "comparable to local retail" in NY. https://t.co/wTUXlYzgNb