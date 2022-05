En qué estados beben más cerveza y cuáles son las marcas preferidas en Estados Unidos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cerveza es la bebida alcohólica favorita en los Estados Unidos, seguida del vino y otros licores. Es la quinta bebida más consumida en general, siendo el café la favorita, según datos de Statista. Revisamos, según las estadísticas, en qué estados beben más cerveza y cuáles son las marcas preferidas en el país.

Estados que más beben cerveza

Según el informe Brewer’s Almanac del Beer Institute del 2021, los cinco estados con mayor consumo per cápita o por persona durante el 2020 fueron:

New Hampshire – 41.5 galones per cápita.

Montana – 41.1 galones per cápita.

North Dakota – 37.5 galones per cápita.

South Dakota – 37.3 galones per cápita.

Vermont – 34 galones per cápita.

New Hampshire es el estado en el que las personas beben más cerveza, mientras que el menor consumo se reporta en Maryland con 19.7 galones por persona y el Distrito de Columbia con 18.2.

Nueva York se ubica en el lugar siete de los estados con un menor consumo de cerveza por persona, con 20.2 galones al año.

La cantidad de consumo de cerveza por persona pudo haber incrementado este año. De acuerdo a Top Agency, se registró un aumento del 8.9 en el consumo de alcohol entre los estadounidenses de 2020 a 2022.

Cuál es la cerveza más popular en Estados Unidos

Budweiser de Anheuser-Busch es la cerveza que domina en Estados Unidos. Es la más popular en 23 estados: Alabama, Arkansas, California, Idaho, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, New Hampshire, New York, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia y West Virginia.

Bud Light es la segunda cerveza más popular con preferencia en seis estados. Heineken se ubicó entre los cinco primeros en 35 estados diferentes, aunque solo obtuvo el primer lugar en Ohio.

Una cerveza mexicana destaca en el mapa es XX Lager de cervecería Moctezuma, es la más popular en Arizona y se ubicó entre las cinco primeras en Alabama, Tennessee y Texas.

El reporte de Top Agency señala que aparte del dominio de Budweiser, un patrón notable es el predominio de cervezas ligeras en todo el país.

La producción y consumo de cervezas artesanales también va en aumento. “Spotted Cow, Lone Star, Denver Beer, Dogfish Head que comienzan a abrirse camino, apunta Top Agency.

Según el informe de la Brewers Association, entre las cerveceras que más venden en Estados Unidos se incluyen: DG Yuengling and Son Inc, Boston Beer, Sierra Nevada Brewing, Duvel Moortgat USA y Gambrinus.

