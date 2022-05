Lili Estefan llega a la graduación de su hijo con un mini vestido blanco, abierto sobre el muslo: sexy

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lili Estefan no ha estado presente en El Gordo y la Flaca porque tiene mucho que celebrar a nivel familia y esto exigía tener que ausentarse del programa de Univision. Y para este especial evento, la conductora de televisión se puso un sexy vestido blanco, en minifalda. Y es que convengamos que Lili tiene un par de piernas espectaculares que se ven además de sensuales, bonitas y bronceadas.

Lorenzo Luaces se ha graduado y ante este gran logro dijo: “You Did it”. También agregó: “Felicidades @lorenzo_luaces no podemos estar más orgullosos de ti hijo mío. Esto es un logro inmenso y ya verás todas las bendiciones que ese diploma traerá a tu vida. I LOVE YOU MORE THAN YOU WILL EVER KNOW, you are my CHAMP cheech. Congratulations 🍾”.

Junto a Lili Estefan estuvo también Gloria Estefan. En Instagram gracias a la imagen que la conductora compartió muchos famosos le han dedicado felicitaciones tanto a la madre como a la hija: “Felicitaciones a Lorenzo y por supuesto a la orgullosa madre… Un abrazo”, dijo Don Francisco. Celinés Toribio, Clarissa Molina, El Niño Prodigio y así otros le han dicho: “Felicidades”. María Elena Salinas y María Celeste Arrarás también le dijeron: “Felicidades Lorencito”.

Karla Martínez, Neida Sandoval, Carolina Sandoval, Pamela Silva, Rodner Figueroa y Thalía se han detenido en el Instagram de Lili Estefan para desearles lo mejor. La cantante mexicana, entre otros dicen: “Bravo Loren. Todo tu esfuerzo. Felicidades hermosura mía”.

De la cuenta de Instagram oficial de Celia Cruz también cayó un mensaje para Lili Estefan y Lorenzo que decía: “👏👍”.

Lee más sobre Lili Estefan:

Carlitos “el productor” se viste como Lili Estefan y dicen que se ve mejor que “la flaca” de Univision

Vestida de blanco: Lili Estefan enamora con sus largas piernas y esos hermosos Valentino Garavani

Recuerdan la triste burla de Don Francisco a Lili Estefan: resurge video en el que hablan de la broma por el tamaño de su sonrisa