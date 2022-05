Mensaje de El Gordo y la Flaca con la fotografía de Lili Estefan altera a los fans: “Resiste”, dicen

Estas son las palabras que se compartieron en el Instagram de El Gordo y la Flaca, con la fotografía de Lili Estefan: “Muchas de las pruebas por las que estemos atravesando pueden ser la antesala de grandes bendiciones. Resiste”.

Clarissa Molina contestó a este mensaje con este icono de plegaria: “🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼”. “Que así sea 🙏🏻”, dicen algunos fans del show de Univision y seguidores de Lili Estefan.

Otros se han preocupado y preguntan qué es lo que está pasado, o qué es lo que le ha podido pasar a Lili. Algunos llegaron incluso a la conclusión de que sería operada y dijeron: “¿Qué le pasó?, ¿O la van a operar de la naríz”.

Hacen hincapié también, en que este mensaje con la foto de Lili ha servido para creer que la conductora está en problemas: “Y porqué ponen a Lily Estefan de portada, me dio lugar a pensar que está atravesando momentos difíciles”.

Hay que recordar que Lili Estefan no está en el programa porque ha viajado para acompañar a su hijo en el día de su graduación. La conductora compartió fotografías del momento y escribió el siguiente mensaje: “Felicidades @lorenzo_luaces no podemos estar más orgullosos de ti hijo mío, esto es un logro inmenso y ya verás todas las bendiciones que ese diploma traerá a tu vida. I LOVE YOU MORE THAN YOU WILL EVER KNOW, you are my CHAMP cheech. Congratulations”. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Entendemos que no ha pasado nada, pero también comprendemos que se haya generado una confusión alrededor de la publicación. Y esperamos que todo esto solo sea una confusión.

