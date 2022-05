Toni Costa cayó en depresión por todos los rumores que cayeron sobre él y dice: “Jamás he estado con un hombre”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Niurka Marcos se encargó de sacarle a Toni Costa. La cubana se ha convertido en “la mejor periodista de espectáculos”, después de lograr que el español hablara de todo, con ella y sin tapujos delante de todos los integrantes de La Casa de los Famosos. Toni habló abiertamente sobre su separación con Adamari López y dió además detalles, abrió su corazón y compartió sus emociones. Dijo que ella le puso el punto final a su vida de pareja y por esta razón él se fue de casa, ya que esa propiedad nunca le perteneció a él.

Toni Costa también confirmó que el final de la relación más todos los rumores que cayeron sobre él lo llevó a una depresión. Ya que muchos aseguraron que Toni había sido infiel, más no sólo con mujeres sino también con hombres.

Sobre este asunto Toni Dijo: “Jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias, pero ‘como es bailarín’ buscan la historia macabra, al culpable… Yo estuve muy jodid*, el momento más gris de mi vida son esos meses”. El papá de Alaïa asegura que si él fuese gay no tendría ningún reparo en admitirlo. Sin embargo, esto no es verdad, él no es gay.

Toni además insiste que él siempre querrá a la madre de su hija, simpre la respetará y apoyará. Porque ya no son están juntos como marido y mujer, pero siempre estarán unidos porque tienen en común a su princesa, Alaïa: la mujer que tiene el corazón de Toni en una mano.

Aquí les compartimos el video en el que se puede escuchar la conversación de Toni Costa con sus compañeros y Toni Costa:

