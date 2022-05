Adamari López responde con elegancia: en Hoy Día evalúan la presencia de Toni Costa en el reality y ella sale del paso

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Casa de los Famosos en su segunda temporada ya está al aire y Toni Costa, ex de Adamari López, es uno de los participantes. La presencia del bailarín no puede no ser comentada en Hoy Día y por eso la reacción de Adamari al tema está dando de qué hablar.

En La Mesa Caliente de Telemundo aplauden la elegante respuesta de Adamari López, a esta cuestión. Y es que Laura Bozzo le dijo a Toni Costa que vigilaría que le fuese fiel a Evelyn Beltrán en el show, y sobre esto Adamari no quiso emitir juicio ni opinión.

¿Pero qué fue lo que dijo Adamari López, cuando fue cuestionada? Esta fue su respuesta: “Mejor hablemos de Juan Vidal”. La puertorriqueña salió del paso con elegancia. No dijo nada. No se permitió sentir nada. Desde que el capítulo de su vida junto a Toni Costa terminó, Adamari López ha pasado página y se ha permitido seguir adelante.

En La Mesa Caliente vieron su reacción, y a la quisieron analizar. Alix Aspe dijo: “Básicamente dijo ‘hablemos de otra cosa porque ni voy a comentar'”. La joven conductora también agregó: “Ha de ser sumamente complicado ver a tu ex ahí todo el tiempo, súper difícil, ella se comportó a la altura y creo que así lo va a seguir haciendo”.

Giselle Blondet por su parte destacó que Adamari López esté cuidando sus declaraciones a tope, porque sabe que ésta lo hace por su hija. Quien no sólo ve el programa, sino que además está pendiente de su papá: “Me parece muy bien que no esté hablando de su ex y aparte la niña que está mirando y eso”.

Pero ojo, que Adamari también sabe darse a respetar. Así que tal vez es mejor no presionarla con este tema. No vaya ser que pase lo que ya ella una vez advirtió sobre sí misma. View this post on Instagram A post shared by Rafael Londoño (@rafaelj_londono)

