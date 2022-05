Actriz Ivonne Montero rompió en llanto en ‘La Casa de los Famosos 2’ tras hablar de su hija porque requiere de “más cirugías”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Ivonne Montero no se contuvo en ‘La Casa de los Famosos 2,’ y terminó llorando cuando tocó el tema de la difícil situación de salud que le ha tocado vivir con su hija desde el momento de su nacimiento. Antonella llegó a este mundo con una irregularidad en el corazón que la ha tenido bastante cerca de la muerte.

En medio de las lágrimas, la mexicana relató lo que ha sido este camino, y dijo: “Ella entró a su primera cirugía a los nueve meses, le abrieron acá y le conectaron una arteria para que pudiera hacer trabajar ese ventrículo que no tenía arteria”.

A su vez, también aprovechó para aclarar que “la anomalía con la que nació es compleja” y su pequeña de 9 años necesita seguir siendo intervenida quirúrgicamente.

“Yo volteo atrás y digo, ¿En qué momento pude pasar todo esto? ¿Cómo pude? Y más ella, cómo lo logró. Yo una vez se lo dije: ‘Mami, tú eres una guerrera, tú peleaste con la muerte’. Yo me acuerdo que estaba tan grave que yo no podía decirle a mis papás lo grave que ella estaba. Yo solamente le pedía a Dios: ‘No me la quites”, expresó mientras se veía roja de tanto haber llorado.

Montero explicó que en los próximos meses su su hija deberá ser sometida a una serie de exámenes para que los expertos evalúen si “ya es candidata”, pues en una ocasión hasta le tuvieron que expandir una arteria por su poca oxigenación.

“Ahorita en septiembre le van a hacer estudios para ver si ya es candidata porque ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angostita, entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón”, dijo la participante de ‘La Casa de los Famosos 2’. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

¿Antonella corre peligro con el quiste de la nariz?

La madre de la pequeña de 9 años explicó que el quiste que la niña tiene en su nariz es “estético”. Sin embargo, detalló que es algo que le agradaría quitarle a su hija, aunque esta última se ha negado por completo.

“Afortunadamente no está ramificado, es solamente estético”, expresó la también cantante.

