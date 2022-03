VIDEO: Aleida Núñez e Ivonne Montero se enfrentaron cara a cara para arreglar sus diferencias

Aleida Núñez e Ivonne Montero se dieron el “beso de judas” durante la conferencia de prensa de la obra de teatro ‘Amor de Tres’.

Todo porque hace unos meses, Montero declaró que no estaba de acuerdo con la forma en cómo se conducía Núñez para trabajar.

“No conozco sus intenciones internas de querer demostrar sobre alguien o algo, sé cómo trabaja, se cómo su estilo de trabajar, muchas cosas no las comparto“, fue la declaración que Montero hizo en su momento.

Mientras que Aleida aseguró que la también actriz se molestó porque fue coronada por tercera vez como Reina del Mariachi, reconocimiento que antes se le otorgaba a Montero.

Durante el evento, Ivonne fue cuestionada por esas declaraciones, a lo que ella pidió que pusieran los videos porque no habría dicho nada malo.

Además, la actriz agregó que fue un mal entendido que lo habían ocasionado los organizadores.

“Lo que sale en el video se queda en el video, yo no había visto, tú mi querido Gabo me la hicieron llegar, en su momento sí me extrañaron los comentarios, pero independientemente de eso yo te quiero mucho“, expresó Núñez.

Y tras quitarse las caretas, Aleida dijo que lo que pasó se queda en el pasado, que admira a su colega y que sería incapaz de criticarla.

Por lo que fue el productor de la obra quien pidió que, para terminar la rueda de prensa, ambas se abrazaran públicamente.

ASÍ LO DIJERON

“Le dije ‘qué crees, me hicieron llegar el video donde hiciste malos comentarios’, lo negó, pero cómo niegas si hay un video”.

Aleida Núñez, actriz.

“No comparto, pero que respeto, tan respeto que no me he quejado con nadie y no soy la única, pero de ahí a agarrarme con ella, cero, para nada”.

Ivonne Montero, actriz.

