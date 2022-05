Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo están separados: pero todo es temporal, siguen casados, sólo el trabajo los aleja

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La producción de Telemundo “Hasta que la Plata nos Separe” tiene a Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, los protagonistas, entregados en cuerpo y alma a las grabaciones, y seguirán así un mes más en Colombia. Pero aunque Carmen termine las grabaciones no la veremos al lado de su esposo Sebastián Caicedo, por una decisión que tomaron en conjunto para evitar conflictos.

“Mi gente bonita, lo que pasa es que claro, cuando siempre has mostrado la relación y has sido como muy público, es un poquito raro ya no vernos”, aseveró la colombiana.

“Eso fue una decisión que tomamos desde principio de año, como separar las carreras, separar los seres humanos, pues porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como ‘rollos’; entonces como ya, que no nos vean juntitos para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y esas cosas personales que tenemos”, explicó.

“Pero sí decidimos dejar descansar de alguna manera las redes sociales de la relación, pero no, ahí estamos; él está en Bogotá en sus proyectos. Ahorita está muy metido en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece súper chévere y yo estoy a full con la novela, que no me da tiempo de nada”.

