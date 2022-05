¿Cuidadito en las escenas con Carmen Villalobos?: Esposa de Gregorio Pernía le pide cuidado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gregorio Pernía se enfrenta al reto de dejar atrás al mítico “Titi” de “Sin Senos sí Hay Paraíso”, y vuelve con un nuevo personaje a compartir como pareja con Carmen Villalobos en “Hasta que la Plata nos Separe” de Telemundo, a partir de esta semana en Estados Unidos.

¿Cómo hiciste para que la gente te vea como “Luciano Valenzuela” y no como “El Titi”?

Me ocupé de montarme en el carro de la comedia. Ahí tengo que ser sincero, me ayudó mucho la directora, hasta mi esposa, en diseño, en expresión corporal, en el léxico, en el vocabulario, en los movimientos, en la dicción… Ahora, ¿qué va a pasar? Tocará ver la reacción del público que es el que manda realmente.

Gregorio repite con Carmen, una gran amiga.

Con Carmen yo tengo una amistad muy bonita. Carmen es una mujer a la cual yo le puedo contar cosas de Luna, de mi hija, de lo que está pasando en mi casa, de si compré gallinas, qué me voy a poner. Yo creo que ha sido una gran compañera siempre.

Su mujer, Erika Rodríguez, no se queda callada de sus escenas de amor con Carmen, con quien vuelve a ser pareja en una serie.

Te voy a contar una anécdota de mi mujer con Carmen:

A veces yo paso la letra y ya cuando llego a la cama, le digo a mi mujer ayúdame a pasar esta escena. Y habíamos pasado como dos o tres escenas de cama y otra donde teníamos unos besos y unas agarradas en un carro, y salí de la casa y mi mujer me volteó y me dijo: ¡Oye, cuidado!, ¿no? Y le dije ¿con qué? Y me dijo ‘con las escenas’.

“Le dije ‘no amor, con el mayor respeto’, y me dijo ‘no, no con el mayor respeto no’, ‘hazlas bien’, y le dije ¿cómo así?, me dijo: ‘Haz lo que tienes que hacer’, y le dije ‘¿me estás dando permiso de hacer lo que quiera?’. Y me dijo ‘pues ¡lógico!’.

Continúa: “Entonces fui y le conté a Carmen y Carmen se reía de eso y decía ‘pues lógico’. Cada uno tiene un matrimonio bien bonito, yo llevo 20 años con mi mujer y la conocí como una princesa y hoy estoy más enamorado que nunca de Erika, y es como mi pueblo a tierra y la base de todo”.

