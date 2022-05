Así reaccionaron en redes sociales luego de que Belinda fuera vista con un hombre: “otra víctima más”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En redes sociales Belinda se dejó ver en compañía del actor Guillermo Pfening y se desataron los rumores acerca de que él podría ser la nueva pareja de la cantante y actriz que en el mes de febrero terminó su relación con el intérprete mexicano Christian Nodal.

En el video se observa a Belinda junto a Pfening utilizando un filtro de corazón. Ante esta situación, en redes sociales han reaccionado con algunos. En la publicación que hizo Suelta la Sopa en su cuenta de Instagram, donde tienen más de 4,5 millones de seguidores, dejaron los siguientes mensajes en los que dicen que Pfening sería una “víctima” de Belinda.

“La otra vistima”, “Otra víctima, tiene que buscar quien la mantenga a ella y a la familia”, “La nueva víctima de Belinda. Pobre no sabe en lo que se mete el hombre, mis condolencias para él”, “Jajaja buscando otra víctima, es la segunda JLO mexicana no pude estar sin hombre”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

A través de su cuenta de Instagram este miércoles Christian Nodal dio a conocer unos mensajes que presuntamente Belinda le habría enviado. En la captura de pantalla publicada por el cantante mexicano se puede ver cómo en estos textos, según, Belinda le habría pedido dinero para arreglarse los dientes.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, escribió Nodal al compartir la captura de pantalla.

“Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Osea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papas? Para que me los pueda arreglar?”, dice en la captura publicada por Nodal.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s— NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Sigue leyendo: Belinda a Christian Nodal: “Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”

Belinda hace caso omiso a los mensajes de Christian Nodal y publica video en la playa junto a Guillermo Pfening

Belinda aseguró que por ahora no tiene tiempo para el amor y dijo que tener novios: “Está prohibido por el momento”