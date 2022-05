Belinda aseguró que por ahora no tiene tiempo para el amor y dijo que tener novios: “Está prohibido por el momento”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Belinda recientemente habló del amor y aseguró que en esta etapa de su vida no tiene tiempo para dedicárselo a una relación sentimental, y por el momento no quiere tener una relación amorosa.

Fue a prinicipios del mes de febrero cuando la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ había dado a conocer que su relación amorosa con el cantante Christian Nodal había llegado a su fin. La noticia fue notificada a través de unas historias publicadas en la red social Instagram, y desde aquella vez a ella no se le ha visto con ninguna otra persona.

“Ahorita novio no está permitido, esta tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a Cuatro, que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más”, expresó la española a Ventaneando.

Christian Nodal, quien es un cantante de música regional mexicana le había pedido a la también actriz que se casaran. Sin embargo, poco importó esto porque al final se separaron por diversos temas que aún siguen sin ser aclarados.

“No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”, quiso dejar claro Belinda durante la mencionada entrevista.

Agregó que porque tenga una sonrisa en su rostro no quiere decir que no haya pasado por momentos complicados desde hace algunos meses, pues manifestó que la vida va más allá de las alegrías y que ella también se ha visto sumergida en situaciones que la han hecho llorar.

“Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezco que estén pendientes. Que me escuchen feliz, no quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida… Puedo decirles que me siento mucho mejor”.

Han transcurrido tres meses de la separación entre Nodal y Belinda y siguen saliendo a la luz algunas cosas que vivieron en pareja. El compositor mexicano reveló este miércoles una conversación que hubo entre ellos, donde revela que la actriz le pedía dinero.

“20 años recogiendo los furtos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo que mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que le está pasando se lo merece”, fue parte del mensaje que acompañó la imagen publicada. 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s— NODAL (@elnodal) May 18, 2022

