Belinda a Christian Nodal: “Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”

Belinda y Christian Nodal parece que ya no tienen vuelta atrás. El cantante estalló contra la mamá de la joven estrella de EDEN y al hacerlo expuso una conversación privada que ésta sostuvo con él, cuando aún eran pareja, según parece.

Muchos han destacado las palabras de Nodal a su ex suegra: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”, pero ojo a las de Belinda cuando dice: “Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”. Y más allá de estas palabras ahora todos están hablando de los dientes de la cantante…

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

¿Qué desató la ira de Christian Nodal?

Hace unas horas la mamá de la artista leyó un comentario en su cuenta de Instagram que rezaba: “Beli es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Nodal“. Acto seguido, decidió responder con varios emoticonos de manos aplaudiendo, para dejar claro que ella comparte esa misma opinión.

Esta situación no le sentó nada bien al joven intérprete y compositor que se desató y hasta puso a la doña en su lugar con estas palabras: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí”.

La reacción de Belinda

Según reportó la revista People en Español, una fuente cercana a Belinda ha declarado en su favor destacando así la postura de la actriz ante esta nueva intromisión a su vida privada. “Belinda está trabajando muy duro en España”, dice la fuente. Que también agregó: “Ella no está poniendo atención a todo esto”.

Belinda se ha mantenido un tanto al margen de todo este desorden mediático. Y lo único que ha exigido es respeto y paz. Pero parece que paz es lo último que va a recibir, porque hoy su nombre ha vuelto a undirse en la opinión pública. Aunque no todos están de acuerdo con la postura de Nodal, creen que no era necesario exponer una conversación privada, que con dar su opinión sobre la mamá de su ex, bastaba y sobraba.

En defensa de Belinda han salido varios y esto es lo que le han dicho al joven cantante: “Todos los fans es sabido que no la dejabas trabajar, que le prohibiste hacer varios proyectos. Ella cedió Que tenías un poder absoluto sobre ella, le decías con quien hablar, quien no. Ya tenían una relación esposos, innecesario exponer sin contexto la conversación”.

