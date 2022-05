Carolina Sandoval y su hija Bárbara Camila posan en bikini: como madre e hija pasaron el día en la playa, pero “La Venenosa” se quemó

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Carolina Sandoval se llevó a su hija Bárbara Camila a la playa y así pasaron el día debajo del sol. A través de Instagram se les ve posar juntas con un interesante contraste de bikinis. Mientras que Caro lo lleva en negro, su hija mayor lo lleva en blanco.

Lo malo de esta experiencia quedó registrado en la piel de Carolina Sandoval, quien parece que pasó demasiado tiempo debajo del sol, y sin protección. Sus brazos, pecho, senos y espalda quedaron completamente quemados.

Para demostrar lo mucho que la había quemado el sol, Carolina Sandoval grabó un video llevando sólo un toalla naranja por encima de los senos. Ahí se puede ver claramente cómo las marcas blancas del bikino contrastan con las rojas hechas por el sol.

Con el video, Carolina le pedía a sus fans ayuda para saber cómo calmar el malestar. Su compatriota, Viviana Gibelli le contestó: “Una penca de sábila fría y listo mi querida”.

Carolina se ha pegado una tremenda insolación y dice: “Insólito mi insolación”. Sobre esto su amiga Aymee Nuviola le ha aconsejado: “Mi bella amiga eso es horrible, esa quemadera. Aunque yo nací ya medio quemadita se me pega el sol mucho y me pasa eso que es horrible. Lo mejor es lo de bebés para quemaduras. Mira mi Caro te envié un mensaje por privado. Cuando puedas léelo. Te quiero”. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

A Doña Amalia no le dio tanta gracia ver a su hija tan quemada y a través de Instagram le ha pegado una regañada pública, mientras le curaba la piel. View this post on Instagram A post shared by Amalia Guzmán de Sandoval (@amaliadesandoval)

