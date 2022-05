Reconocimiento por su excelente labor: Así celebran algunas famosas el Día de las Madres

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada segundo domingo del mes de mayo se celebra el Día de las Madres no solo en Estados Unidos, también en algunas otras naciones de Latinoamérica. Esta fecha es para hacerle honor y reconocimiento a quienes nos traen a este mundo y aportan todo lo que esté a su alcance para hacer de sus hijos lo mejor posible.

Quien no se hizo esperar para esta celebración fue la actriz Jacky Bracamontes, porque aunque dijo que en su país natal todavía faltan dos días para que sea conmemorada esta fecha tan importante, recalcó que debería ser un constante agradecimiento.

“Soy la mujer más feliz y afortunada de estar rodeada de mujeres. Mi mami es mi pilar, fuerza y ejemplo y mis cinco princesas que son mi todo. Las amo”, escribió.

La empresaria y cantante Jennifer López publicó un video en su red social de la camarita también le envió un mensaje a las mamis en su día, y es que en el audiovisual se le ve que sale junto a su actual prometido, Ben Affleck. Se ve que el material tiene varios años de haber sido grabado, pues los dos se notan bastante jóvenes.

La venezolana Carolina Sandoval también agradeció en este día tan especial. A su vez, resaltó el amor que tiene por su querida hija Bárbara y que la considera como su mejor “obra de arte”.

“Te amo hija, gracias, gracias. Eres mi mejor regalo de todos los días con tu hermanita… Dios me bendijo al darme la oportunidad de ser tu madre. Posdata: Feliz día para todas las bellas madres que me leen”, manifestó en su cuenta personal de Instagram. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

La cantante Natti Natasha es madre primeriza y este domingo también se encuentra celebrando porque está Vida Isabelle, quien ya tiene 11 meses de nacida y a finales del mes de mayo cumple su primer año.

“Felicidades Ma por todo el amor que me das a mí, a mis hermanos, y a Lupi. Eres la mejor y todos los ti@s te felcitarám por mí porque ya misma te lo diré con mi propia voz. TE AMO MA Y GRACIAS DIOS POR REGALARME UNA MAMI NINDA“, fue el mensaje compartido desde la cuenta de su pequeña hija. View this post on Instagram A post shared by Queen Vida👸🏻 (@queenvidaisabelle)

