Carolina Sandoval aparece sin calzones en Instagram y le dicen: “Envidio ese cuerpazo”

Carolina Sandoval causó sensación en Instagram cuando explotó todo su talento como entretenedora y comunicadora. Sobre todo porque hizo uso de todo lo mejor que tenía: ella misma. Pero ojo, que Caro siempre ha tenido una razón de ser y hacer. Desde el momento en el que decidió que su cuerpo sería su objeto de comunicación asumió que el “hate” llegaría. Y cualquiera con menor entereza habría caído al leer los cientos, quizá miles de comentarios despectivos y negativos que le cayeron.

Le dijeron de todo, la llamaron de todo. Todos se reían, pocos entendían, pero esto no la detuvo. Al contrario, parecía que entre más odio recibía, ella más crecía, más fuerte se hacía y con más ganas se exponía. Su voz nunca se hizo más suave. No. Su voz fue tomando más fuerza y así encontró oídos que la querían escuchar.

Incluso la prensa se entretuvo con todo el festín que se armó en su nombre. Hasta los conductores de Chisme No Like se burlaron de Carolina Sandoval. Pero ella resistió. “La Venenosa aguantó vara”, como dirían en varios países de Latinoamérica. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, con el tiempo el “hate” disminuyó. Aún lo recibe, pero no en igual medida. ¿Por qué? Lo más probable es que el público entendió la labor que Carolina Sandoval se había impuesto.

La venezolana se puso como punta de lanza para hablar del cuerpo de la mujer. Para alabar las tallas grandes. Para decirle a las mujeres que no hay problema con no poseer medidas de 90/60/90. Carolina ha demostrado, a diario, que una mujer sin importar la talla puede verse linda con escotes profundos, con bikinis, con trikinis, con trajes de baño, con lencería, sin ropa, con ropa. Carolina Sandoval ha demostrado con su propio cuerpo que la celulitis no debe limitar a una mujer.

Ahora Carolina Sandoval se desnuda en Instagram y no pasa desapercibida, pero los que la siguen entienden lo que está diciendo y reciben su mensaje. Son muchas las que a diario le dan las gracias, no sólo por hacerlas reír con sus ocurrencias, sino por no detenerse, por seguirles hablando y por ayudarlas a cambiar la percepción que tenían de ellas mismas.

Sin ir más lejos, hace unos días compartió este video, en el que claramente aparece desnuda, hasta sin calzones en Instagram y ahora sus fans no sólo se ríen, sino que además la piropean y le dicen: Carolina Sandoval aparece sin calzones en Instagram y le dicen: “Envidio ese cuerpazo”. Cuando antes lo que más se repetía eran palabras como “ridícula”, “vulgar” o “payasa”.

