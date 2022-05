Francisca Lachapel expone los cambios de su cuerpo con este video y dice: “Miren mi transformación en seis meses”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Francisca Lachapel se esforzó al máximo para poder perder las 40 libras de más que adquirió su cuerpo a raíz del proceso de embarazo. A su público nunca le mintió y así como expuso su vientre cobijando a su hijo el pequeño Gennaro, así también mostró cómo éste había quedado después del parto.

Hoy, Francisca Lachapel ha bajado de peso y esto es indudable. Lo hizo a base de esfuerzo, ejercicio y una dieta balanceada. Expuso los cambios de su cuerpo con orgullo y con esa misma felicidad ahora demuestra que si ella pudo lograrlo de manera natural, el resto también puede hacerlo. Claro, en el proceso obtuvo ayuda de “Yes You Can”.

La conductora de Despierta América, como muchas mujeres se enfrentó a los cambios con un poco de angustia, sobre todo porque no fue facil darse cuenta que ahora era talla XL ó L, pero Jomari Goyso la acompañó en este paso.

Ahora bien, más allá de quedarse cabizbaja sientiendo pena de sí misma, la dominicana se puso manos a la obra. Y en el proceso también reconoció que era importante abrazar su cuerpo, vestirse de manera adecuada y sentirse bella así como estaba, para trabajar con amor y respeto sobre sí misma. El público fue fundamental en esto, pues através de redes sociales la apoyaron y le decían, siempre, lo bella que se veía.

Con un video en Instagram, hoy Francisca Lachapel inmortalizó su proceso y de esto dice al respecto: “Miren mi transformación en 6 meses 💙 Si yo pude lograrlo, Tu también puedes! @yesyoucan YesYouCan.com ☎️1.888.988.5515 #YesYouCan“.

Alejandro Chabán reaccionó a esto y dijo: “Bravo. YES YOU CAN Baby 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 💙 Qué gran esfuerzo y dedicacion”. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

