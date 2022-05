Padre e hija se convirtieron en padres de 2 hijos tras relación incestuosa en Australia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las relaciones incestuosas alrededor del mundo son más comunes de lo que se puede llegar a pensar, sin embargo, la mayoría de ellas se viven de forma encubierta para no ser señaladas por la sociedad e incluso por las leyes del país en el que viven.



Pese a ello, hay muchas otras que salen a la luz pública con el fin de terminar con los estigmas que los persigue, tal es el caso de la relación entre padre e hija que se vivió en Australia y que no sólo generó enojo entre los familiares de los implicados, sino en la sociedad.



En entrevista con 60 Minutes Australia, Jennifer Anne Deaves y John Earnest Deaves señalaron que quedaron enamorados en el año 2000 cuando la entonces esposa del padre de familia invitó a la hija de su entonces esposo, a sus dos hijas e incluso a su esposo a vivir en su casa.



Después de una salida entre padre e hija a un zoológico de Dubboo, él llegó a casa señalando que “había tenido el mejor sexo de su vida” con su hija.



“Cuando regresaron aquí me informó que era el mejor sexo que había tenido. Si eso no ye desagrada, no sé qué lo hace. Era mi segundo matrimonio (y había durado 12 años) y sientes que tienes una opinión muy mala de ti mismo”, señaló Dorothy a AAP.



Asimismo, señaló que padre e hija no tenían una relación cercana antes de su encuentro sexual, y que se habían visto contadas veces hasta que los reunió en su casa, acto del que desde entonces vive arrepentida.



Padre e hija ignoraron los reclamos, empezaron una relación y se convirtieron en padres de dos hijos, uno de los cuales murió días después del nacimiento por una enfermedad cardiaca congénita, mientras que su hija es médicamente reportada como una niña sana.



“Las emociones toman el control, como la gente sin duda se da cuenta, hay momentos en tu vida en los que las emociones gobiernan el corazón, gobiernan la cabeza. Sabía que era ilegal, por supuesto que sabía que era ilegal, pero ya sabes ¿y qué?”, contó John Earnest Deaves al medio antes indicado.



En tanto, la hija de John Earnest señaló que tener relaciones sexuales con su padre es como tenerlas con “cualquier otro hombre” y que con su relación “no estaba haciendo daño a nadie más”, por si fuera poco, que “seguiría viviendo como una familia normal y feliz en los años venideros”.



Después de ocho años de relación, la pareja se separó porque un tribunal dictaminó que estaba violando la ley; padre e hija se declararon culpables de dos cargos de incesto, sin embargo, la pareja se siguió viendo meses después, hasta que en 2009 terminaron por completo su relación.

