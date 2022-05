Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga discuten en redes por supuesto veto de Televisa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Eugenio Derbez ha estado en medio de la polémica desde que afirmó que fue vetado de Televisa. Para el actor y comediante el supuesto veto tiene relación con su postura en contra del tramo 5 del Tren Maya, obra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta declaración, el dueño de la televisora, Emilio Azcárraga Jean, salió a dar la cara y le pidió a Derbez que “le corte” a sus afirmaciones, lo que provocó un acalorado enfrentamiento mediante sus respectivos perfiles en Twitter.

Cabe señalar que en sus respuestas, ambos utilizaron frases de los personajes que popularizó Eugenio durante su paso por Televisa.

“¿Neta Eugenio Derbez? antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee”, tuiteó el empresario.

Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista… 1/3 pic.twitter.com/5LvC5JqqPY — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

Luego enfatizó que el problema con Derbez comenzó porque, supuestamente, Televisa tendría los derechos de ‘La Familia P.Luche’, el programa más exitoso que hizo para el canal.

“Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de ‘La Familia Peluche’. Ya cooortale mi chavo”, agregó Azcárraga.

Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo. 3/3 pic.twitter.com/VxxhTzQTx8— emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

Pero no todo quedó ahí. Con una forma muy similar y original, el actor insistió que si está vetado por la empresa. Además reclamó que la discusión se haya llevado a redes sociales cuando Emilio tiene su número personal.

“Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que SÍ VINIERON a cubrir el estreno de mi película ‘The Valet’. ¡Óigame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!”, escribió el comediante.

Y antes de cerrar el Hilo de la publicación Eugenio quiso también dejar en claro: “Ah, y de los derechos de la Familia Peluche diles que no sean así, ‘que alguien te explique’ también ese punto. Yo sé que te va a sonar ‘horrible, horrible’, pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!”, señaló. 1/9 Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú “pregúúúntame” a mí, caon.



Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente?



“¡Ya nos exhibiste!!!!” ¿Por qué no eres un directivo normal?"— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 21, 2022

