Video: Eugenio Derbez asegura que está vetado de Televisa y supone que es por hablar del Tren Maya

Hablar públicamente sobre el Tren Maya le ha cerrado espacios en Televisa a Eugenio Derbez, televisora en la que por muchos años, sin competencia de ninguna otra emisión contemporánea, fue el rey de la comedia.

Durante una entrevista con el periodista Javier Poza, Eugenio Derbez aseguró que en México está vetado por la televisora, pero que en Estados Unidos no.

“Según esto soy parte de TelevisaUnivisón, pero en México estoy vetado, en Estados Unidos no. Vengo de hacer promoción en Univision a “The Valet”, (su más reciente película), pero en México no me han dado la razón exacta, quiero suponer que es por lo del Tren Maya”, dijo.

El actor agregó que se dio cuenta de lo que sucedía cuando regresó de los Premios Oscar y le dijeron que había un memorándum donde especificaba se prohibía hablar de él, por lo que le cancelaron dos entrevistas media hora antes de entrar al aire.

Ante la pregunta de Poza sobre si había tomado cartas en el asunto para indagar lo ocurrido, el comediante contestó:

“Mandé un mensaje a alguien de Televisa, me quisieron dorar la píldora y dije, no, ya mejor no. Bendito sea Dios hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas, muchos lugares que puede uno visitar. De hecho, hora me están invitando a TV Azteca para hacerme un homenaje, y en Televisa que es donde hice toda mi carrera estoy vetado”, finalizó.

