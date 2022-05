Niña latina baleada en calle de Nueva York: adolescente detenido por dispararle “al menor equivocado”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Matthew Godwin, un quinceañero, fue detenido en relación con el tiroteo que acabó con la vida de la niña Kyhara Tay de 11 años el lunes a plena luz en una calle en El Bronx, cuando en realidad su objetivo era otro menor de edad, según NYPD.

La policía está buscando a otro sospechoso de 18 años, Omar Bojang. Ambos fueron identificados públicamente ayer por la comisionada de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, el alcalde Eric Adams y el jefe de detectives James Essig, durante una sesión informativa.

Godwin fue acusado como adulto, tras ser encontrado la madrugada del viernes en una habitación de hotel que compartía con su madre desde la noche anterior, detalló Pix11.

Al principio NYPD había calculado que el menor de los dos sospechosos tenía 14 años. Había una recompensa anunciada de hasta $10,000 dólares por pistas.

Godwin se declaró “no culpable” de los cargos de homicidio involuntario y posesión criminal de un arma, según la Oficina del Fiscal de Distrito de El Bronx. Bojang, quien supuestamente conducía el ciclomotor desde donde supuestamente disparó Godwin, seguía prófugo hasta anoche.

Godwin no tenía arrestos previos, según Essig, pero ha tenido “contacto previo con la policía”. Al parecer a los 12 años Godwin fue “víctima de acoso” cuando alguien lo golpeó en la cara en octubre de 2019, preguntándole si era miembro de 800 YGz, una “pandilla notoria y violenta”.

El aún solicitado Bojang es un miembro conocido de un subconjunto de 800 YGz, dijo Essig. No especificó si también Godwin estaba en alguna pandilla, pero dijo que hubo una serie de incidentes violentos el verano pasado que involucraron a las bandas rivales 800 YGz, Sev Side y Third Side. Esas confrontaciones llevaron al asesinato de tres adolescentes, de 13, 16 y 19 años.

Tay (11) fue alcanzada por una bala perdida mientras estaba parada afuera de un salón de belleza en el vecindario Foxhurst, alrededor de las 4:50 p.m. del pasado lunes. Al parecer el objetivo previsto de Godwin era un niño de 13 años, que no ha sido identificado por la policía. No se ha determinado el motivo del tiroteo.

“En lugar de dar en el blanco previsto… [Godwin] acabó con la vida de una niña de 11 años totalmente inocente y completamente ajena”, dijo la comisionada Sewell. “No diré que estaba en el lugar equivocado, porque ¿por qué un niño de 11 años no debería poder pararse afuera a plena luz del día?”

Los detectives dicen que las balas fueron disparadas desde un scooter en las cercanías de Westchester Avenue y Fox Street. La única persona alcanzada en la balacera fue la niña Tay, que estaba a una cuadra y media de distancia esperando a que un miembro de la familia saliera del salón de belleza, dijeron las autoridades. A ella le gustaba referirse a sí misma como “camboricana” para reflejar su herencia: su padre es camboyano y su madre puertorriqueña.

“Tenía una vida joven y prometedora truncada por hombres armados que disparaban sin sentido a un objetivo sin tener en cuenta a nadie más”, dijo el miércoles la fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark, en el lugar del tiroteo.