Tragedia: joven corredor muere y 5 más hospitalizados al terminar el Medio Maratón de Brooklyn; alto calor y humedad en Nueva York

Un corredor de 30 años murió tras colapsar en la línea de meta del Medio Maratón de Brooklyn y cinco más fueron hospitalizados por diversas lesiones, mientras la ciudad de Nueva York experimenta un calor y humedad inusuales este fin de semana.

Los cinco corredores heridos fueron llevados al Coney Island Hospital después de la carrera de 13.1 millas (21 kms) desde el Museo de Brooklyn hasta el paseo marítimo de Coney Island, dijeron las autoridades. El corredor no identificado falleció en el mismo hospital. No está claro el motivo de la muerte ni de las lesiones, pero es posible que estén relacionadas con el calor de hoy.

Fue el segundo corredor en morir en esa misma carrera desde 2014, informó Daily News. Se cayó después de terminar la carrera esta mañana, cuando la humedad llegó al 74% con temperaturas en los 70 grados F (21C), en ruta a elevarse hasta un máximo de casi 90F (32C).