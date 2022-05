Video: Captan a exjugador de la NFL peleando con un empleado de United Airlines en el aeropuerto de Newark

Un video impactante captó el momento en que el que un exjugador de la NFL se enfrentó con un empleado de United Airlines en una pelea violenta en el aeropuerto de Newark la semana pasada.

Las imágenes, que parecen comenzar a la mitad de la pelea, muestran al empleado de la aerolínea empujando a un pasajero, identificado más tarde por TMZ como el ex esquinero de los Broncos de Denver, Brendan Langley.

Langley, de 27 años de edad, desata de pronto una ráfaga de golpes que hace que el trabajador se tambalee y termine contra las máquinas de la aerolínea.

El miembro del personal uniformado y aturdido, se reincorpora y abofetea al atleta, quien contesta la agresión golpeando al empleado, quien finalmente terminó en las bandas de equipaje presumiblemente noqueado.

“¿Viste esa mierda?” Langley le grita a un transeúnte antes de dar el puñetazo que envió al trabajador al suelo y lo deja sangrando por la cabeza.

El trabajador de United ensangrentado, se vuelve a reincorporar y se enfrenta nuevamente al jugador de fútbol.

“¿Quieres un poco más? ¡Él quiere un poco más!”, Langley le grita.

Mientras tanto, los gritos de “alto” se pueden escuchar de fondo en medio de la pelea.

Langley, quien ahora es receptor de Calgary Stampeders en Canadá, fue arrestado el jueves y acusado de agresión simple, según informó TMZ.

No está claro en las imágenes quién lanzó exactamente el primer golpe, pero el trabajador de la aerolínea no fue sido arrestado, agregó el medio.

Se cree que la pelea entre los dos sujetos comenzó cuando Langley usó una silla de ruedas para transportar su equipaje, en lugar de un carrito de equipaje que cuesta $5 dólares, informó el Daily Mail.

Langley abordó el incidente en Twitter el jueves y escribió: “Pueden ver claramente como los empleados de @united observan cómo se desarrolla todo mientras básicamente pido ayuda. ¡La parte más loca, ninguno de ellos ayudó a calmar la situación! Era como si quisieran que sucediera. Como si tuviera un objetivo en mi espalda”. u can clearly see soooo many @united employees watching everything unfold while im basically begging for help. craziest part not one of them helped De-escalate the situation! it was like they wanted it to happen. like i had a target on my back— 🥈🥇 (@trllang) May 23, 2022

Luego afirmó en un tuit el lunes, después de que TMZ informara por primera vez sobre la historia, que fue agredido por el trabajador de United y que se estaba defendiendo.

Un representante de United le dijo a The New York Post en un correo electrónico que la compañía “no tolera la violencia de ningún tipo en nuestros aeropuertos o a bordo de nuestros aviones y estamos trabajando con las autoridades locales para investigar más a fondo este asunto”.

La estrella de la Universidad de Georgia fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 2017 e hizo 16 apariciones en la NFL antes de mudarse a Canadá este año.

