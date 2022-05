Entre lágrimas y con más de mil partidos disputados se despidió del tenis Jo-Wilfried Tsonga [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Entre lágrimas y mermado por problemas físicos, el francés Jo-Wilfried Tsonga, de 37 años, cerró casi dos décadas de carrera en la elite con una derrota en primera ronda ante el noruego Kasper Ruud (octavo del mundo), quien venció por 6-7 (6), 7-6 (4), 6-2 y 7-6 (0) en tres horas y 49 minutos.

Tsonga, que fue número 5 del mundo, finalista del Abierto de Australia de 2008, vencedor de la Davis en 2017 y ganador de 18 títulos ATP -entre ellos dos Masters 1.000-, se despidió con una derrota que vendió cara presenciada por los miles de espectadores reunidos en la principal cancha del Roland Garros, la Philippe Chatrier.

The curtain comes down 😢@CasperRuud98 ends Tsonga's farewell tour with a 6-7(6), 7-6(4), 6-2, 7-6(0) opening round victory.#RolandGarros pic.twitter.com/jOA3HxObxG — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2022

A la ceremonia de despedida, celebrada en plena cancha, estuvieron, entre otras autoridades, la nueva ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, así como sus padres, mujer y dos hijas.

También acudieron al homenaje tenistas franceses de su generación como Richard Gasquet, Gael Monfils y Gilles Simon. Y otros más jóvenes, como Benjamin Bonzi o Benoit Paire.

Profesional desde hace 18 años, el tenista de Le Mans era actualmente el 220 del mundo y no gana un título ATP desde 2019.

“En mi vida he tenido que lidiar con los que me decían que nunca llegaría a nada. Demostré lo contrario“, dijo mientras leía un discurso preparado, con el que intentó contener su emoción. Merci, Jo 🧡@tsonga7 I #RolandGarros pic.twitter.com/fMQrU40yqp— Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2022

Tsonga habló de su compleja relación con los medios, a los que agradeció por haberle ayudado a madurar. “Un día era un héroe, otro un villano, otro día era un blanco, otro un negro hijo de un congoleño“, evocó el tenista, quien aseguró que lo que más le cambió la vida fue ser padre.

Los tres grandes del tenis mundial, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, dejaron un mensaje de vídeo grabado hablando del “carisma” de Tsonga y agradeciendo la contribución que dio al mundo del tenis. Dear @tsonga7,



Here's to you.



🧡 @andy_murray, @DjokerNole, @RafaelNadal and @rogerfederer#RolandGarros pic.twitter.com/Qzc73u0zBl— Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2022

En el vídeo de homenaje que proyectó la Federación francesa, se recordaron varios de los grandes momentos de los 1.002 partidos en el circuito profesional de Tsonga, entre ellos sus victorias ante el “big three”.

