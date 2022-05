¿Indirecta para Christian Nodal? Lupillo Rivera aseguró que: “El deber de un hombre es callarse y seguir”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante Lupillo Rivera tuvo recientemente un encuentro con la prensa donde aprovechó para dejar claras ciertas cosas que han venido sucediendo en los últimos días con la actriz española, Belinda. La semana pasado el compositor Christian Nodal publicó en sus redes sociales lo que podrían ser unas supuestas conversaciones con su exprometida.

“Es que no me gusta hablar de eso pues. El deber de un hombre es callarse y seguir adelante“, manifestó uno de los ex de la también cantante.

Tras este hecho que dejó a más de uno con la boca abierta por lo que dicen los mensajes, muchos consideran que como fueron cosas que ocurrieron durante la relación amorosa, nada le da derecho de hacerlo público por un tema del respeto a la privacidad de cada quien.

“Las mujeres pueden hablar lo que quieran de uno, yo estoy muy tranquilo con mi ser, yo sé cómo traté a las mujeres, yo sé lo que le di a las mujeres, no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir yo hice esto porque eso no me hace mejor”, manifestó el intérprete de ‘Grandes ligas’.

Rivera desde su percepción considera que eso que hizo Christian no estuvo bien de su parte, más allá que no se encuentren juntos, no debrerían existir motivos para divulgar lo que un día llegaron a dialogar: “Eso no es ser un hombre de a deberas'”.

Recordemos que el mexicano de 23 años reveló las imágenes para ir en contra de la familia de quien en un momento de su vida deseo que se convirtiera en su esposa. Parece ser que luego de tres meses su tolerancia es cero hacia la intérprete de mi ‘Bella Traición’ y sus parientes.

“Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante“, finalizó diciendo a los medios de comunicación.

Sin embargo, hasta la fecha la intérprete de ‘En el amor hay que perdonar’ no ha hablado de lo que fue su repentina relación amorosa con el cantante de 50 años. No obstante, para nadie fue un secreto que ambos sostuvieron un breve romance.

