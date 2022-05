Aseguran que a Chiquis Rivera le encantaría convertirse en mamá y ahora sí planea congelar sus óvulos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Janney “Chiquis” Rivera reveló en entrevista que ahora sí planea congelar sus óvulos, ya que cuando empezó el proceso hace unos años, tuvo que pararlo por un quiste que encontraron.

“La verdad, le tengo mucho respeto, le tengo un poquito de miedo, sí me encantaría ser mamá, sé que sería muy buena mamá, ya sé lo que es, pero ahorita me estoy tomando mi tiempo.

“Empecé el proceso de congelar mis óvulos, pero tuve un quiste y tuve que parar el proceso, pero voy a empezar otra vez, siento que es muy importante decirle a todas que si ahorita no quieren bebés, que lo hagan, pero sí estoy en el proceso porque sí en un futuro me gustaría, no quiero algún día llegar y decir, no lo hice por mi carrera”, dijo.

La hija de Jenni Rivera está presentando su nuevo disco, titulado ‘Abeja Reina’, del cual se desprende una canción del mismo nombre, en donde le manda un mensaje a sus detractores y a todos los que quisieran verla separada de sus hermanos.

“Esa canción es para las personas que se han cruzado en mi camino y no han sabido valorarme, no es para una, es para muchas, por eso digo que se pongan el saco y los tacones, ellos saben quiénes son.

“Por mis hermanos lo doy todo, todos los que me conocen a nivel personal, muchos fans, saben que por mi familia lo doy todo, de chiquita es lo que mi mamá me inculcó y sí respingo si es necesario, no me gustan los problemas, el drama, pero desafortunadamente me ha seguido eso”, comentó.

En diciembre se cumplen 10 años de la muerte de Jenni Rivera y su hija confirma que están preparando un documental sobre la vida de “La Diva de la Banda”.

“Sé que vienen cosas especiales, un documental, mi hermana (Jacqie Rivera) habló con alguien y no me gustaría hablar de su parte, pero sé que hay planes, ahorita más que nada ella y Jhonny son los encargados (de las empresas de Jenni) como que están organizando todo, porque estaba un poquito como desorganizado, pero sí hay planes porque ya son 10 años y no me lo puedo creer”, indicó.

Chiquis agregó que, al igual que su tío Lupillo Rivera, siente la presencia de su madre, sobre todo cuando está arriba del escenario.

“Definitivamente antes de todo, conciertos y entrevistas, me encomiendo a Dios y también hablo con mi mamá, pero cuando más la siento es cuando estoy en el escenario.

“No sé si estoy yo loca o me vayan a decir así, pero sí siento que mi mamá extraña estar en el escenario, como si estuviera cantando conmigo, en mi último show en Pico Rivera (California) la sentí mucho, sí, yo también la siento, no sé exactamente lo que sienta mi tío Lupe”, aseveró.

A través de los 18 temas de ‘Abeja Reina’, Chiquis expone no sólo algunos pasajes de su vida, sin mencionar nombres, también explora con géneros musicales como la banda, el urbano y hasta el rap.

“De hecho, cuando estaba grabando y escribiendo las canciones de ‘Abeja Reina’ me tomó dos años, en pandemia empezamos, estaba pasando por momentos difíciles, estaba escribiendo el libro (Invencible), va todo junto y cuenta otro lado de las cosas el disco, ya en el libro está lo que dije, lo que pasé y esto es una forma diferente de desahogarme.

“El libro, mis canciones, si le pica a alguien es porque hay razón, les pica por algo, yo nomás estoy platicando la verdad, soy transparente en todo lo que hago”, finalizó.

