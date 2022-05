Chiquis Rivera habló de la profunda depresión que atravesó tras separarse de Lorenzo Méndez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera siempre se ha mostrado abierta al hablar de la complicada relación que mantuvo con Lorenzo Méndez después de que contrajeron matrimonio y hasta meses después de que se separaron, pues, según ha confesado, fue víctima de violencia física y emocional.

En esta ocasión, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, ha revelado que además de haber sido víctima de las agresiones de su ahora ex esposo, también atravesó por una profunda depresión que fue muy complicada de superar.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos mexicano ‘Ventaneando’, Chiquis ha asegurado que en su momento no habló de los abusos de Lorenzo Méndez debido a que intentaba salir adelante.

“Me separé durante la pandemia, yo creo que todos sufrimos parejito durante ese tiempo, y pues yo estaba pasando una separación y sí me entró una depre fuerte“, ha dicho la cantante.

Según ha recordado, en ese momento se sintió tan sola, que comenzó a tener otro tipo de problemas, como algunos trastornos alimenticios y la dificultad para incluso, levantarse de la cama.

“No quería pararme, en lugar de no comer comí de más, así que subí de peso. Yo siempre he sufrido de eso también, del peso, no me quería ni peinar ni maquillar, estaba sola“. Chiquis habría llegado hasta el punto en que pasaba días enteros llorando, por lo que, una vez que notó que su comportamiento “no era normal“, recurrió a especialistas, e inclusive, hoy continúa acudiendo a terapia.

