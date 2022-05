Adamari López tiene su propia muñeca, pero el público dice que no se parecen en nada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari López tiene su propia muñeca al estilo Barbie, y así lo mostró ‘Hoy Día’, el programa matutino de Telemundo. En su cuenta de Instagram el show compartió parte del proceso creativo de la mujer que se inspiró en la boricua para hacerle una muñeca.

El look de Adamari López que usó la muñeca fue el que la conductora lució cuando asistió en condición de jurado al Miss Universo 2021, en Eliat, Israel.

Un vestido negro ceñido al cuerpo, con un escote que marcaba sus senos y una abertura en la parte izquierda que permitía que luciera sus piernas fue el outfit elegido en esa oportunidad para estar en el certamen de belleza más importante del mundo. La muñeca, ahora, también luce ese atuendo.

En las redes sociales los comentarios no tardaron en llegar. Los usuarios de Instagram dicen que esa muñeca no se parece a la conductora boricua. “Este look que usó @adamarilopez el año pasado en una de sus actividades en #MissUniverso inspiró a la artista Shirly Cabrera a crear una versión de la presentadora en forma de muñeca Barbie. “Siempre la he admirado y de verdad que es un personaje inspirador”, expresó la artista”, fue el texto que puso el programa para acompañar la publicación.

Estos son algunos de los mensajes que han dejado en la publicación al respecto que hizo ‘Hoy Día’: “La muñeca y Adamari tienen el mismo parecido que tenemos Brad Pitt y yo”, “Pues debió inspirarse más por realmente no se parece en absoluto”, “Amo a Adamari pero lo siento no encuentro el parecido por ningún lado”, “No buenooo, Adamari es bella pero esa muñeca no se parece a la puertoriqueña” y “No vi el parecido pero OK” son algunos de esos comentarios más destacados haciendo énfasis en el parecido entre la muñeca y la boricua.

La publicación hasta el momento ha cosechado más de 10,730 me gustas y más de 354 comentarios.

