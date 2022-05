Jomari Goyso mira al cielo y dice: “Comenzaré de nuevo una vez más”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jomari Goyso compartió con sus seguidores de las redes sociales el lugar que convertirá en su nuevo ‘santuario’. El especialista de moda y belleza subió a su cuenta de Instagram un video en el que se observa un gran espacio repleto de árboles con el sol brillando sobre ellos. El español tocó uno de los árboles presentes y luego elevó sus brazos y su vista al cielo.

“Comenzaré de nuevo una vez más! Convertiré este espacio con mucho respeto a la #madretierra en mi santuario número 13! Parece mentira que después de vivir en tantas casas diferentes (12) y diferentes ciudades (6) sigo buscando lugares que me regresen a mi infancia… el ruido entre estos árboles me transporta a los viñedos de mi familia. GRACIAS POR ACOMPAÑARME EN MI BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD!!”, escribió la personalidad de Univision en su perfil de Instagram y ya ha cosechado más de 7,000 me gustas.

Muchos de sus seguidores aprovecharon esta publicación para enviarles mensajes de apoyo al conductor y especialista en moda y belleza: “@jomarigoyso Que tu hogar sea tu remanso de paz y que siempre esté repleto de bendiciones”, “Que siempre sea un lugar de paz para ti y para quienes te visiten! Un abrazo” y “Vivimos muchas vidas en este mundo físico. Que te próxima vida este llena de amor y magia!” se pueden leer.

Hace unas semanas el español también compartió con sus seguidores un video en el que se observan un montón de cajas en las que están sus pertenencias, pues ya era momento de partir de su hogar número 12. “Es hora de empacar otra vez y seguir mi destino… No tengo miedo al cambio, solo a estancarme.. es hora de moverme, de incomodarme y crecer. No se preocupen ya he vivido en 12 casas diferentes y 7 ciudades! 40 años de vida y aquí sigo estudiando en el colegio de la vida con el maestro de maestros; Dios! #movingout EXTRAÑÁNDOTE MI BELLA LESLIE MONROY”, escribió junto al video en el que sus sentimientos florecieron hasta que las lágrimas brotaron de sus ojos.

