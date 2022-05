Jomari Goyso le revienta los globos a Jéssica Rodríguez, y la echa sin contemplaciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jéssica Rodríguez le jugó una simpática broma a Jomari Goyso. Le llevó como “regalo” un arreglo de globos que ella recibió para su cumpleaños. El arreglo contaba con una enorme J al centro, en la que se podía leer “HBD Jessica”. Pero ella insistía en que la J era por Jomari.

Obviamente el español se ha reído con el chiste, pero… esto no quedó así. De inmediato Jomari cambió el tonito de su reacción y le ha empezado a reventar los globos a Jéssica, además de que la ha sacado de su camerino sin contemplaciones.

Jéssica ha tenido que salir de ahí, gritando y pidiendo ayuda. Claro, todo esto fue entre risas, porque se trataba de una broma. Pero, probablemente la joven reportera de Despierta América no se esperaba esta reacción del famoso crítico de modas.

Ahora bien, recordemos que esta broma se parece mucho a la que el mismo Jomari le realizó a Francisca Lachapel, días antes de su boda. Él también tomó unos globos que habían ubicado en la casa para decorar por la boda y el cumpleaños de la conductora. Y éste le dijo que él se los había llevado desde Miami.

Ella obviamente fue menos “violenta” al rechazar el “detalle”, asegurando que no lo recibía de buen grado porque éste no era el regalo real de Jomari a ella por su celebración de cumpleaños. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

