Arrestan al esposo de Nancy Pelosi por conducir bajo los efectos del alcohol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, fue arrestado este fin de semana por conducir bajo los efectos del alcohol, según dio a conocer TMZ.

Paul Pelosi fue arrestado justo antes de la medianoche del sábado por la noche en el condado de Napa, y horas más tarde fue encarcelado por dos cargos: conducir bajo los efectos del alcohol y conducir con un nivel de alcohol en la sangre de 0.08 o más, ambos delitos menores.

El esposo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, fue arrestado por DUI en el Valle de Napa anoche.



Hay un rumor que dice que fue un efecto de contacto de vivir con Nancy.https://t.co/ysH1Mqjr5H@KanekoaTheGreat pic.twitter.com/FnundgN6fA — ʇoqɐbsɐz https://t.me/SQLDADQSDIGITALES (@BlacksheepReus) May 29, 2022

Los detalles del incidente del arresto aún no han sido detallados, sin embargo, se espera que en las próximas horas Nancy Pelosi pueda dar más información sobre el incidente.

No se sabe si la Portavoz estuvo con Paul durante la detención; a menudo ella se encuentra en DC por su trabajo, pero como es el fin de semana del Día de los Caídos, posiblemente podría haber estado en casa con su familia por un tiempo, especula el medio.

Se esperaba que Nancy Pelosi visitara Rhode Island para dar un discurso de graduación en una iniversidad.

Como se mencionó anteriormente, Pelosi no ha reconocido públicamente el arresto de Paul, y tampoco ninguno de sus hijos o familiares inmediatos. Join me live @BrownUniversity as I deliver the Commencement Oration to 2022 graduates and receive an honorary doctorate degree. https://t.co/uBhdzJyOej— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 29, 2022

La fianza de Paul se fijó en $ 5,000 dólares, por lo que se cree que ya no se encuentra detenido. CabreEstá casado con Nancy desde 1963.

También lee:

· Pelosi le respondió al arzobispo que le niega la comunión por apoyar el derecho al aborto

· Arzobispo de San Francisco anunció que Nancy Pelosi no recibirá la Comunión por su apoyo al aborto

· Senado busca proteger el derecho al aborto, adelanta líder Schumer