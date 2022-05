Exjugador del FC Barcelona Samuel Eto’o envuelto en polémica por negarse a pagar $1,500 dólares mensuales de manutención para su hija

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El exdelantero del FC Barcelona, Samuel Eto’o se encuentra en el ojo del huracán luego que este lunes se diera a conocer en un reportaje del diario El Mundo que se niega a cancelar la manutención mensual para Erika Eto’o do Rosario, declarada el pasado mes de febrero como hija legal del exjugador.

Sin importar la obligación que le impuso la ley, Eto’o se ha negado a cumplir con sus deberes como padre, entre los que se encuentran asistir con dinero a la joven y a su madre y quienes ya han anunciado comenzar a emprender una batalla legal para la obtención de 1,400 euros mensuales ($1,508 dólares).

A pesar de que Erika y su madre habían ganado previamente el reconocimiento legal como hija del camerunés y un juez sentenció la obligación del aporte mensual de manutención, Eto’o se ha rehusado a cumplir con el acuerdo.

Según El Mundo, desde que inició la batalla legal por el reconocimiento hace poco más de dos años el dinero nunca ha llegado y la cantidad pendiente ascendería a los 40,000 euros ($43,110 dólares).

La molestia de la madre es tal que contó que cuando la joven tenía tres años de edad tuvo una intervención quirúrgica para extirpar uno de sus riñones y cuando necesitó contactar a Eto’o por medio de un amigo para buscar su historial médico y saber si había antecedentes, se encontró con que para el exjugador “ellas estaban como muertas”.

“Los médicos necesitaban conocer el historial médico de los padres, para saber si hay antecedentes. Tenía tres años y medio. Me puse en contacto con un amigo común y me respondió que prefería no insistir. ‘Mira, Dee Dee, ya se lo he dicho y la última vez me respondió “por mí como si se mueren la madre y la niña, déjame en paz”‘. Me quedé absolutamente rota”, señaló Adileusa ‘Dee Dee’ do Rosario, la madre.

Esta no es la primera denuncia que recibe Samuel Eto’o por temas de paternidad y que salta a los juzgados. En 2004, un tribunal de Mallorca falló a favor de una mujer llamada Anna Barranca quien solicitó a la corte que Eto’o fuese reconocido como el padre de su hija Annie.

A pesar que el tribunal falló a favor de Barranca y el otrora jugador del FC Barcelona fue condenado a abonar 10,000 al mes por la pensión alimenticia, en 2019 y 2020 recibió nuevas demandas para que se cancelaran cuotas atrasadas de la manutención pendiente.

También te podría interesar: