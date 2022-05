Carolina Sandoval dice que se enamoró, pero de ella misma

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Carolina Sandoval presumió sus curvas bailando y modelando frente al espejo de su habitación mientras lucía un conjunto de faja en color beige y unos tacones de tacón grueso del mismo color. “Enamorada de mi 100%”, fue uno de los mensajes que escribió sobre el video.

“Quién más que yo para amar cada centímetro de este cuerpo que me ha hecho tan feliz. Quién más que yo para agradecer a Dios mi personalidad para que no me llegue la falta de amor propio de otros. Quién más que yo para disfrutarme y deleitarme conmigo en este espejo que refleja lo qué hay, lo que soy. Quién más que yo para entender que no todos se quieren como deberían… y ya me imagino que aparecerán los expertos en todo de Instagram”, escribió ‘La venenosa’ para acompañar ese divertido video.

El audiovisual en formato reel publicado por la venezolana ha cosechado más de 11,400 me gustas en esa popular red social y ha causado la reacción de muchos de sus seguidores. Estos son algunos de los mensajes que le dejaron a la venezolana:

“Si eres linda gracias por ayudarnos a aceptar nuestro maravilloso cuerpo, “Caro si no es así nadie más lo va hacer”, “Caro yo te veo muy bien lo más hermoso es tu personalidad auténtica y cómica me alegras los días gracias por existir”, “Hoy me desperté veo esto y me puse guapa arriba las mujeres que nos empoderan como tú mujeres reales” y “Te amo por qué con tu ejemplo has quitado estereotipos y estructuras a todas las mujeres. Mostrándote tal cual eres y aceptándote y sobre todo amándote. Eres única y especial así como todas las mujeres. Gracias gracias gracias Dios te bendiga y te siga usando como instrumento” se pueden leer en la sección de comentarios.

Hace algunos días Carolina Sandoval estrenó su documental en el que habla acerca de la ansiedad que ha vivido durante su vida. “Que gusto verlos, abrazarlos a todos y aunque fue un día difícil, fue inolvidable…hablar de estos temas es necesario, porque así se le da visibilidad a un tema de suma importancia #saludmental gracias mi gente de @despiertamerica por ayudar tanto a la comunidad”, dijo Sandoval en su visita a ‘Despierta América’ para hablar acerca de este material que está disponible en Youtube.

