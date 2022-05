Fabrican ataúdes personalizados para los niños que murieron en la masacre de Uvalde

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio del duelo que se vive en Uvalde, Texas, por la masacre que dejó 21 muertos, 19 niños y dos maestras, Trey Ganem ofreció fabricar ataúdes personalizados para las víctimas.



El hombre, de 50 años, de ShoulShine Industries en Edna, señaló a Fox 26 de Houston, que se acercó a los familiares de los fallecidos y les ofreció construir ataúdes con características especiales para los 19 menores de edad.

Durante la entrevista, el samaritano señaló que la idea es que tanto familiares, como amigos de los fallecidos al mirar el ataúd recuerden al menor gracias a alguna característica positiva de su vida y ayude a “minimizar” un poco el dolor que les deja su partida.

“Este ataúd es para un adulto, para una persona muy hermosa, que trató de proteger a los niños. Me senté con la familia. Me atrajo este ataúd, especialmente después de escuchar las historias”, dijo Ganem.



Asimismo, señaló que reunirse con las familias y escuchar sobre las víctimas fue fundamental para él para así poder elabora el ataúd que se merece cada una de las víctimas. View this post on Instagram A post shared by SoulShine Industries (@soulshine_industries)

“Construir esa relación, poder ir a sus casas es algo muy emotivo para mí. Escucharlos hablar sobre sus seres queridos me ayuda a incorporar el diseño de estos ataúdes. Cuando las personas hablan sobre lo que amaban, comienzan a sonreír. Aunque es un momento horrible, recuerdan la alegría y el amor que le tenían a sus seres queridos”, detalló.



Ganem cree que después de entregar el ataúd, tanto para él, como para los familiares, ésta deja de ser una simple caja y se convierte en una “hermosa creación que representa a sus seres queridos”.



Esta es sólo una de las tantas muestras que gente en general ha dado a los padres y familiares de las víctimas de la masacre en Uvalde.

