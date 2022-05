Masacre en Texas: Conoce a todas la víctimas del tiroteo en la Escuela Primaria Robb

El tiroteo ocurrido en la Escuela Primaria de Robb en Texas, dejó 19 alumnos muertos, además de dos maestros; los estudiantes estaban en el mismo salón de clases cuando un joven de 18 años, identificado como Salvador Ramos, entró violentamente y comenzó a dispararles.

Cabe mencionar que este tiroteo es el más mortífero registrado en una escuela primaria estadounidense desde la masacre de Sandy Hook, en Connecticut, hace casi una década.

En la llamada “masacre de Texas”, una familia perdió a dos niñas; una pequeña fue baleada mientras intentaba llamar al teléfono de emergencias 911.

Salvador Ramos fue abatido en la escena del crimen. Media hora antes de llevar a cabo su plan, el joven publicó en Facebook que le dispararía a su abuela y que iría luego a una escuela.

A lo largo de casi tres días de duelo, poco a poco se han ido identificando las víctimas del lamentable sucesos violento en Texas.

Las víctimas del tiroteo en la Escuela Primaria de Robb

Estas son las personas que fallecieron durante el tiroteo de Salvador Ramos el pasado martes:

Nevaeh Bravo, una alumna de cuarto grado. Su prima escribió en las redes sociales: “Gracias por el apoyo y la ayuda. Descansa en paz, mi dulce niña, no te merecías esto”.

Nevaeh Bravo was killed in the Uvalde school shooting.

Her cousin wrote on social media, "Thank you for the support and help. Rest in peace my sweet girl, you didn't deserve this." pic.twitter.com/k8kvowbTXL— KFDA NewsChannel10 (@NewsChannel10) May 26, 2022

Eliahana Cruz Torres, de 10 años, había estado ansiosa, esperando su último partido de sóftbol, ​​dijo su familia a una afiliada local de CBS. Not the news I wanted to report this morning – But have confirmed with family, Eliahana Cruz Torres is among the 19 #Uvalde student victims.

Her grandfather telling me she was a beautiful young girl with a lot of energy. pic.twitter.com/paqTdvNfXp— Mireya Villarreal (@ABCMireya) May 25, 2022

José Flores Jr., de 10 años, estaba “siempre lleno de energía”, dijo su padre, José Flores a CNN. El padre de José Flores Jr., de 10 años, confirmó a CNN que su hijo fue identificado como una de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas. Esto es lo que sabemos sobre los niños y adultos que perdieron la vida. https://t.co/7KxBtQH88G pic.twitter.com/hRPick7eAc— CNN en Español (@CNNEE) May 25, 2022

Makenna Lee Elrod, de 10 años. “Era hermosa, divertida, inteligente y sorprendente”, según su tía Allison McCollough. "Te amo con todo mi corazón ‘kenna wenna’, diviértete con tus ángeles arriba en el cielo hermanita": Kandece Elizabeth, hermana de Makenna Lee Elrod escribió una sentida despedida y agradeció muestras de empatía. #QEPDhttps://t.co/KzUiYuBwmL#Uvalde #TexasSchoolMassacre #Texas pic.twitter.com/Hi3XXz6Bx3— REVISTA BOCETOS (@revistabocetos) May 25, 2022

Eliahna García, de 9 años, era una niña extrovertida a la que le gustaba mucho la familia, dijo su tía Siria Arizmendi al The New York Post. Eliana "Ellie" Garcia​, 9 pic.twitter.com/S87aTdUxwd— Al Neri (@Al_Neri) May 26, 2022

Uziyah García, de 9 años, era “el niño más dulce” al que le encantaba aprender jugadas de fútbol, ​​dijo su abuelo Manny Renfro. "El niño más dulce que conocí": el abuelo de Uziyah García, de 10 años, recordó los últimos momentos que compartió con su nieto. La familia confirmó a CNN que García murió en el tiroteo de Uvalde, Texas. Esto es lo que sabemos de las víctimas: https://t.co/KwK3HJAXtQ pic.twitter.com/sBhLCPrPDY— CNN en Español (@CNNEE) May 25, 2022

Amerie Jo Garza, de 10 años, estaba “llena de vida, bromista, siempre sonriente”, dijo su padre al New York Times. Amerie Jo Garza, 10 years old, was one of us. She was BTS ARMY. She was shot & killed trying to call 911 to save her classmates. This little girl is my new hero, and I’ll be lighting a candle for her, her classmates, and her teachers tonight.https://t.co/AIcxy575J3 pic.twitter.com/IT8wMEtRcA— Meike⁷ | borahae arts (@BorahaeArts) May 25, 2022

Xavier López, de 10 años, era un niño “burbujeante” que esperaba ansiosamente el verano, según AP. Xavier Lopez, 10.#Uvalde #RobbElementaryschool pic.twitter.com/bGFDK6vnYO— Jake Tapper (@jaketapper) May 25, 2022

A Jayce Carmelo Luevanos, de 10 años, le encantaba hacer reír a la gente, informó el Daily Beast. Jayce Carmelo Luevanos was murdered at school, where he should have been safe.



Jayce Carmelo Luevanos fue asesinado en la escuela donde debería estar a salvo.#SayTheirNames#DecirSusNombres pic.twitter.com/E36GaNE7J2— Lady Moses (@Lady_Moses_) May 25, 2022

Jailah Nicole Silguero, prima de Luevanos, disfrutaba bailando, dijo la abuela de la niña de 11 años, Linda Gonzales, al Daily Beast. Ella no quería ir a la escuela ese día. 📢 La madre de Jailah Nicole Silguero, una de las víctimas de la matanza en la escuela de 🇺🇸 #Texas, dijo que su hija no quería ir a la escuela el día del ataque porque presentía que algo malo iba a pasar. El primo de Jailah también murió en el tiroteo.



📌 @AP_noticias pic.twitter.com/0RSH93ogxL— Servicio de Información Pública (@infopublicave) May 26, 2022

Tess Marie Mata era una estudiante de cuarto grado cuya familia dijo que tenía una “risa contagiosa”. My precious angel you are loved so deeply. In my eyes you are not a victim but a survivor. I love you always and past forever baby sister, may your wings soar higher then you could ever dream. Till we meet again Tess Marie, love your big sissy🤍 pic.twitter.com/ziEAe6bsFE— Faith Mata (@faithmataa) May 25, 2022

Alithia Ramírez, de 10 años, era una aspirante a artista, dijo su padre, Ryan Ramírez. Alithia Ramirez 💔 #Uvalde pic.twitter.com/3azKLGmDLI— Perez (@ThePerezHilton) May 25, 2022

Annabell Guadalupe Rodríguez, de 10 años, estaba en el mismo salón de clases que su prima, quien también murió en el tiroteo, dijo su familia. Terrible update: Family members tell me officials have confirmed 10-year Annabell Guadalupe Rodriguez was killed today. They say she was in 3rd grade and in the same classroom as her cousin. And they say her cousin was also killed today. @KHOU #Uvalde pic.twitter.com/FYuFQmEH5p— Anayeli Ruiz KHOU (@AnayeliNews) May 25, 2022

Su prima es Jacklyn Jaylen Cazares, de 10 años, quien “tenía el corazón más grande”, dijo su padre, Jacinto Cazares, a ABC 7. Jacklyn Jaylen Cazares 💔 pic.twitter.com/4VNVgqJx7c— FamiliesForSafeSchools (@fam4safeschools) May 25, 2022

Lexi Rubio, de 10 años, recibió recientemente un premio de buena ciudadana en la Escuela Primaria Robb, dijeron sus padres a CNN. 🇺🇸 MASACRE EN TEXAS:



Alexandria "Lexi" Aniyah Rubio, 10 años.



4to grado pic.twitter.com/4jEaglbeMK— Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) May 25, 2022

A Layla Salazar, de 10 años, le gustaba bailar con los videos de TikTok y le apasionaba nadar, dijo su padre, Vincent Salazar. Layla Salazar, age 10#Uvalde pic.twitter.com/RP4mkgoe2m— 𝔇𝔞𝔯𝔠𝔶 𝔉𝔞𝔯𝔯𝔬𝔴 🇺🇦 (@MsDarcyFarrow) May 26, 2022

Rojelio Torres, de 10 años, era una “persona trabajadora y servicial”, dijo su tía Precious Perez a AP. Familiares me confirman que Rogelio Torres, de 10 años, es otra de las víctimas mortales que deja la masacre en #UvaldeTX. Vuela alto 💔 pic.twitter.com/hxEAAhLwqZ— Tamara Mino (@MinoTamara) May 25, 2022

Maite Rodríguez, de 10 años, era una “niña pequeña llena de vida” que soñaba con asistir a la Universidad Texas A&M y convertirse en bióloga marina, según Aiko Coronado, miembro de la familia. 💔 This is Maite Rodriguez. She was killed in the massacre at the Uvalde elementary school earlier this week. Her family has posted a GoFundMe page to help cover her funeral expenses and time away from work in order to grieve. #khou11



MORE: https://t.co/vnvzRBJHIx pic.twitter.com/o2MhjdxB6A— KHOU 11 News Houston (@KHOU) May 26, 2022

Miranda Mathis, de 11 años, era “muy cariñosa y muy habladora”, dijo Ismael Yaya Ontiveros, cuya hija Anairayah era amiga cercana de Mathis, al Austin Statesman. 🇺🇸 MASACRE EN TEXAS:



Miranda Mathis, 11 años. pic.twitter.com/r3d01K6N05— Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) May 25, 2022

Irma García enseñó en la Escuela Primaria Robb durante 23 años, según el sitio web de la escuela. A la madre de cuatro hijos le encantaba hacer barbacoas con su esposo, quien lamentablemente falleció el miércoles después de un infarto. Oremos por Irma García y las víctimas del colegio de Texas. Ella era maestra y se sacrificó protegiendo a los niños de su salón. pic.twitter.com/LDVgv0DhBj— Padre Guillermo Serra LC (@PGuillermoSerra) May 25, 2022

Eva Mireles, de 44 años, fue co-maestra de García. Fue recordada como “una persona hermosa y una maestra dedicada” que estuvo en la escuela durante 17 años. Élla es Eva Mireles, la joven maestra que hizo el papel de héroina para salvar a los niños que murieron hoy en la masacre de Uvaldes, Texas. Lamentablemente también murió. pic.twitter.com/VOsNlZbtsC— @Demócrata en Acción (@jose_perez2050) May 25, 2022

