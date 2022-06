Miller High Life puede ayudarte a convertirte en oficiante legal de bodas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Miller High Life ayuda a que cualquier amante de la cerveza pueda recibir una licencia oficial para oficiar bodas legales.

La cerveza insignia de Miller Brewing Company se asoció con la Universal Life Church (ULC) para ofrecer paquetes gratuitos en línea para ordenarte como un “Officiant of High Life”.

Convertirse es un “Officiant of High Life” es fácil. Los interesados en ayudar a las parejas a casarse legalmente y formar parte del programa deberán llenar un formulario en línea de la ULC.

Es un requisito que los solicitantes tengan 18 años o más. Las inscripciones limitadas están disponibles desde ahora y hasta el 15 de junio o hasta agotar existencias.

Quienes se conviertan en “Officiant of High Life” recibirán una licencia de oficiante legal para poder casar legalmente, una tarjeta de miembro de Officiant of High Life para conmemorar su estado de Officiant of High Life, tarjetas de presentación personalizadas, así como un guión de ceremonia, que según la marca de cerveza, “trae las risas, el romance y el ingenio para una ceremonia de boda que toca todas las notas correctas”.

Los oficiantes también tienen la oportunidad de recibir un kit de regalo de ropa de ropa formal para que puedas lucir lo mejor posible mientras unes parejas.

El kit Miller High Life x Tie Bar de edición limitada incluye un koozie de cerveza 100% cuero, un pañuelo de bolsillo de seda “The Champagne of Beers” y calcetines de mezcla de algodón Girl in the Moon.

La ULC se reserva todos los derechos de revocar cualquier ordenación o rechazar cualquier solicitud de ordenación.

Entre otras promociones con el tema de bodas, la página de Hitched By High Life también ofrece la oportunidad de ganar un viaje a la tienda Tie Bar en Chicago con alojamiento incluido y dinero en efectivo para obtener un traje personalizado.

Además, están disponibles a la venta varios productos para completar el look del gran día. Así como ideas de regalos de boda que puedes adquirir para los novios amantes de la cerveza, incluida una cuerda de luces de latas de cerveza, vasos, copas para champagne, una jarra de cerámica y una nevera estilo vintage.

