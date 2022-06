Quién es Javier Olivan, el español que será el nuevo Jefe de Operaciones de Meta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Javier “Javi” Olivan sucederá a Sheryl Sandberg como jefe de operaciones de Meta, que es la empresa matriz de Facebook. El hispano es reconocido por su labor para llevar a Facebook fuera de los Estados Unidos, especialmente a Latinoamérica. Cabe decir que, aunque Olivan es bastante reconocido dentro de la empresa, casi nadie sabe de él fuera de ella.

Como ejemplo, basta señalar que Sandberg, autora del libro más vendido de 2013 “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead”, tiene más de 900 mil seguidores en Instagram. Mientras el Instagram de Olivan solo tiene 17 seguidores, y es privado.

Además, hasta este miércoles, Olivan no había hecho ni una publicación en su perfil de Facebook desde 2018, hasta ayer que escribió: “Quiero agradecer a Sheryl por todo lo que ha hecho por Meta y por los miles de millones de personas en todo el mundo que usan nuestros productos”. Esto lo puso después del anuncio de que sería el nuevo vicepresidente de Meta.

El miércoles, Sandberg dijo que dejaría la empresa después de 14 años de trabajar en ella para poder concentrarse en su labor filantrópica, de acuerdo con CNBC.

Olivan, el segundo al mando

Aunque Olivan no es muy activo o popular en redes sociales y entre el público en general, dentro de Meta es uno de los principales hombres de confianza de Zuckerberg y uno de los pocos que le reportan directamente al fundador de Facebook.

Olivan lleva 15 años trabajando dentro de la empresa. De 2007 a 2011, él fue el encargado de la expansión global de Meta.

Trabajo en el que, al parecer, se desempeñó más que bien, ya que actualmente el 91% de los usuarios que las redes sociales de la empresa tienen al mes vienen fuera de Estados Unidos y Canadá.

Javier Olivan nació en la ciudad española de Sabiñánigo en 1977. Después de hacer una maestría en ingeniería eléctrica e industrial de la Universidad de Navarra de España, trabajó como ingeniero de investigación y desarrollo en Siemens en Munich y luego en NTT Data en Tokio.

En 2007, se graduó de la escuela de negocios de la Universidad de Stanford y se unió a Facebook.

El primer proyecto de Olivan fue hacer la versión de Facebook en español, que fue el primer lenguaje extranjero que se usó en la plataforma.

También, él fue el que presionó adentro de la compañía para que se comprar el servicio de mensajería de WhatsApp, pues se dio cuenta de que se usaba más activamente que Facebook para enviar mensajes.

Zuckerberg estuvo de acuerdo con él y compraron WhatsApp por $19 mil millones de dólares.

Zuckerberg dijo que ahora Olivan está encargado del desarrollo de anuncios integrados y productos comerciales mientras continúa ejecutando acciones en cuestiones de infraestructura, análisis, marketing, desarrollo corporativo y crecimiento de la empresa.

También te puede interesar:

– Elon Musk le dice al personal de Tesla: regrese a la oficina o váyase

– Meta, de Mark Zuckerberg, abrió su primera tienda física en Estados Unidos

– Corte Suprema bloqueó ley de Texas sobre censura en redes sociales