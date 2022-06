Tras separación con Shakira, el derrumbe de Gerard Piqué parece completo luego de una carrera entre escándalos de corrupción

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Todo parece indicar que Gerard Piqué no quiere pasar muchos meses sin estar envuelto en una polémica, ya sea deportiva o fuera de las canchas. La última y quizá la más dolorosa de todas fue la de propiciar la separación sentimental con Shakira por un supuesto acto de infidelidad.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señaló la pareja en un comunicado sencillo divulgado por la agencia de comunicación de la cantante colombiana.

Ya hace varios días los rumores se acrecentaron sobre la posible ruptura de la cantante con el futbolista del FC Barcelona, tras 12 años de relación tras conocerse durante la grabación de la canción oficial del Mundial Sudáfrica 2010: Waka Waka. Piqué habría abandonado su domicilio familiar en Esplugues de Llobregat, e irse a vivir solo a otra casa.

Ahora vendrán los tediosos temas post separación, mientras resuelven la situación de la custodia y manutención de los niños Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak.

Más allá de esta situación, Gerard Piqué ha estado involucrado en innumerables polémicas a lo largo de su trayectoria deportiva.

Cobró millonaria comisión por la Supercopa de España

En abril de este año el diario El Confidencial reveló unos audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la que dejan claro el pacto entre el ente federativo y la empresa Kosmos (propiedad de Piqué) para negociar con empresarios árabes para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita con un nuevo formato.

EXCLUSIVA | Rubiales pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones por la Supercopa en Arabia: "Os quedáis seis kilos" #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4G4Ge — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

También publicaron fotos de los documentos que prueban la firma de la RFEF para llevar este torneo a tierras árabes por seis años a cambio de $43 millones de dólares por cada edición, más $4 millones de dólares aproximadamente para Piqué y su empresa.

Todo empezó a gestarse desde marzo de 2019. En uno de los audios se nota la capacidad de negociante de Piqué.

“A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 ($8,64 millones de dólares) irían; hostia, tío, se paga 8 al Madrid y 8 al Barça… a los otros se les paga 2 y 1… son 19 ($20.5 millones de dólares), y os quedáis la federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos ($6.5 millones de dólares). Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos… le decimos que si no, el Madrid no va… y le sacamos 1 o 2 palos (millones) más…”, explicó en uno de los audios el defensor.

Participación activa en la política

Uno de los grandes escándalos de Piqué en su carrera fue participar de manera directa e indirecta en la campaña para realizar un referéndum para la independencia de Cataluña del gobierno español. Él fue parte de manifestaciones multitudinarias para apoyar la consulta.

Esto puso en tela de juicio su “españolismo” y quienes estaban en contra de la consulta empezaron a pedirle que dejara de vestir la camiseta roja de la selección española.

“Creo que de mí no se puede dudar, llevo en la selección española desde los 16 años creo, más de 11 años jugando en la selección, nunca he fallado, siempre lo he dado todo, intentando dejar la piel en cada partido”, declaró en ese momento.

Después del Mundial 2028 manifestó que no seguiría en La Roja: “Sí, hablé con Luis Enrique hace una o dos semanas. Me llamó y le comenté que la decisión estaba tomada hace tiempo, y muy meditada. Fue una etapa muy bonita en la que gané la Eurocopa y el Mundial. Ahora me quedo centrado en el Barça durante muchos años y para disfrutarlo muchísimo”.

Puja legal con la Hacienda de España

Una buena cantidad de futbolistas han tenido problemas legales con la Hacienda España por declaración o pago de impuestos. Este organismo lo había multado por $2,25 millones de dólares por haber simulado la cesión de sus derechos de imagen a Kerad Project, una sociedad suya, en los ejercicios fiscales del 2008, 2009 y 2010.

Sin embargo, en 2021 el Tribunal Supremo de España anuló dicha multa con relación a los impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF). En esta salió victorioso.

Sus polémicas contra el Real Madrid y Espanyol

“El más catalán entre los catalanes”, así apodan a Piqué y como buen ciudadano de la Ciudad Condal tiene su pique personal contra el Real Madrid, archirrival del equipo culé.

“Soy culé de toda la vida y que me piten en el Bernabéu… para mí es sinfonía que me piten en el Bernabéu”, dijo en 2015. Luego se burló del Madrid tras una derrota 4-0 contra el Atlético Madrid con una megafiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo por medio, en la que asistió el cantante colombiano Kevin Roldán, invitado por James Rodríguez. “Y gracias a Kevin Roldán, contigo empezó todo”, dijo Piqué.

En 2019 se burló de las finanzas del Espanyol, rival catalán del FC Barcelona: “En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año”.

El documental de Griezmann

El 14 de junio de 2018, cuando todo parecía indicar que el francés Antoine Griezmann iba a parar al FC Barcelona, el delantero anunció que se iba a quedar en el Atlético Madrid mediante un documental que fue reproducido por Movistar.

La situación desagradable llegó cuando el presidente del club catalán y los aficionados del FC Barcelona se enteraron de que el documental había sido producido por la empresa de Piqué.

“Kosmos es una de mis empresas, la idea surgió hace meses que hablé con Griezmann, me dijo que había la posibilidad de que fuese al Barcelona, lo grabamos y era un contenido muy bueno para que la gente viera como se toma una decisión tan importante como esta desde dentro”, dijo en su momento.

Dudaron del barcelonismo de Piqué y un año después el francés acabó en el Barca.

Algunas multas

En el Manchester United fue apartado de varias convocatorias por temas disciplinarios. Luego en 2014 tuvo una disputa con la Guardia Urbana por increpar e insultar a dos funcionarios, cuando estos multaron a su hermano por estacionar mal su automóvil. Recibió una multa de $11,250 dólares.

Ya en el 2018 condujo sin puntos en su licencia o carnet de circulación y el Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona le impuso una multa de $51,450 por un delito relacionado con la seguridad vial.

