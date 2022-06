Max Scherzer sufrió una mordida de su perro en su mano de lanzar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El estelar abridor de los Mets de Nueva York, Max Scherzer, se encuentra ahorita en la lista de lesiones por bastante tiempo. No obstante, el veterano estadounidense tuvo un percance de último momento aunque no tan grave. Después de que uno de sus perros, el cual es de raza bulldog, le mordiera su mano de lanzar tras impedirle que su dueño lo ayudara tras lastimarse en una fiesta.

Asimismo, el mismo jugador reiteró que este hecho no le impedirá retrasarse aún más en su plan de recuperación, ya que la mordida no fue tan grave que digamos. Solamente se perdió un día de rehabilitación.

“Para aclarar un poco las cosas, mi perra, Rafi, se lastimó la pierna corriendo. Estaba llorando, me acerqué para calmarla poniendo mis manos sobre ella”, escribió Max Scherzer en su Twitter.

“Ahí fue cuando me mordió. Afortunadamente, no fue nada grave. No hice tiros por un día, pero al día siguiente retomé mis pitcheos a larga distancia. Esto no tendrá ningún efecto en mi rehabilitación. Literalmente no hay ninguna historia”, finalizó el estelar abridor.

Asimismo, el escopetero de 37 años se está recuperando de una distensión en su oblicuo izquierdo y tiene pautado regresar en julio. Dicho mes cuando se estaría acercando la pausa de mitad de temporada y del Juego de Las Estrellas.

En ocho salidas el diestro tiene récord de (5-1) permitiendo solamente 14 carreras limpias en 49 entradas y dos tercios de labor con 59 ponches y una magnifica efectividad de 2.54; demostrando lo tan dominante que es en el montículo.

Lee Tambén:

Problemas para los NY Mets: Max Scherzer estará fuera de acción entre 6 y 8 semanas

Malas noticias en Queens: Max Scherzer se retiró con molestias en el costado

Max Scherzer se rindió a Miguel Cabrera: Es el mejor bateador de la historia