Carlos Calderón, conductor de Despierta América, se equivocó y falló con los pañales de tela

Carlos Calderón, presentador de “Sin Rollo” y “Sin Rollo Extra” (VIX), comparte con mucho sentido del humor lo que pasa cuando tratas de ser ecológico con los pañales de tu hijo.

“Desde el primer día yo cambio pañales, las mamilas. Ahorita estoy ya en el tema de las papillas, me divierte mucho jugar con él a enseñarlo a gatear. Ahorita estoy empezando sus clases de natación, le voy a enseñar yo a nadar, y lo único que pues sí es menos agradable es cambiarle los pañales cuando se hace del dos, ¡jajaja!”.

“Ahí si le digo a mi mujer ‘¡vas tú!’, y me dice ‘¡no, vas tú!’, no, tú, no, tú, y sí, cuesta”.

Carlos comparte una anécdota concreta de su experiencia con su hijo León, de casi 1 año.

En mi casa tratamos de ser muy conscientes del medio ambiente y yo había comprado, muy optimista, unos pañales de tela para no estar tirando pañales. Y son bien curiosos el diseño porque son como varias capas de tela, de algodón bastante duro, bonitos, bien diseñados, pero la primera vez que los probamos ¡híjole, eso no salía!

“Había que rascarle y tallarle y había que usar como tres tipos de jabón; entonces yo ya no sé si salió tan ecológico, pero volví a los pañales desechables, lamentablemente”.

Un consejo como papá primerizo:

Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar como papás primerizos es: dejen que el niño que está en ustedes salga. Yo eso es lo que estoy haciendo, me desconecto del mundo de los adultos, me meto al corral con él y de repente me veo yo también disfrutando hacer una pirámide de cubitos, encontrar el sonido en el juguete nuevo, ver cómo va a escalar un cojín, y todo eso tiene que ver con esa conexión con mi niño interno.

“Así que ese es mi consejo, que despierten a su niño interno para que vaya a jugar con sus hijos”.

Además de “Despierta América”, Carlos Calderón conduce todos los días “Sin Rollo” y “Sin Rollo Extra” (Vix).

“Los invito a que vean ‘Sin Rollo Extra’ por Vix. Estamos en el canal de noticias 24 horas, nosotros somos el break de las noticias para entrarle un poquito al debate, a las 12 del día, una hora completa y Vix es gratis”.

