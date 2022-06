Los abogados de Johnny Depp insinúan que es posible que no cobre el pago de Amber Heard

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los abogados de Johnny Depp, Benjamin Chew y Camille Vasquez, compartieron sus pensamientos sobre la victoria del actor cuando hace una semana un jurado de Virginia le otorgó $10 millones de dólares en daños compensatorios relacionados con la pérdida de empleos y oportunidades profesionales y $5 millones de dólares en daños punitivos después de encontrar “pruebas claras y convincentes” de que Amber Heard lo difamó en un artículo de opinión de 2018.

Fue en el episodio de este miércoles del programa ‘Today’, donde Camille y Benjamin discutieron de cómo el tiempo transcurrido desde el veredicto ha sido indicativo de un cambio muy positivo para el actor.

“Esta fue una decisión tomada por el jurado sobre la evidencia presentada por ambas partes y fue abrumadoramente a favor del señor Depp”, dijo Ben detallando la reacción de Johnny después de la victoria.

“Estaba en la luna, fue como si el peso del mundo se hubiera quitado de sus hombros. Y siento que finalmente, después de seis años, ha recuperado su vida“, señaló.

“La clave de la victoria fue centrarse en los hechos y la evidencia y la oportunidad de Johnny de decir la verdad por primera vez. Fueron seis años de preparación y creo que pudo conectarse con el jurado y público en general”, añadió Camille.

Cuando se les preguntó si Johnny cobraría las ganancias de Amber, los abogados insinuaron que es posible que no cobre el pago insistiendo en que Depp está satisfecho con su “ganancia total” para finalmente limpiar su nombre.

“Nunca se trató de dinero para el Sr. Depp. Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho. Fue unánime: hubo siete personas que decidieron que fue difamado”, contestó Chew.

EXCLUSIVE: Johnny Depp’s attorney Camille Vasquez tells @savannahguthrie the evidence presented in the actor’s defamation trial against Amber Heard in Virginia “far exceeded” what was presented in his U.K. defamation trial. pic.twitter.com/MuQf1W5QOJ — TODAY (@TODAYshow) June 8, 2022

La abogada de Amber Heard dio una entrevista para el mismo programa un día después de conocer el veredicto y había revelado que la actriz no tiene los medios para pagar los daños a su exmarido.

“No, absolutamente no”, fue lo que Elaine Charlson Bredehoft respondió a la presentadora Savannah Guthrie cuando le preguntó si Heard podía pagar la multa.

Durante seis semanas, el juicio entre las figuras de Hollywood abrió sus vidas al escrutinio público, dominó los titulares y causó revuelo en las plataformas de redes sociales.

Después de tres días de deliberaciones, el jurado emitió el veredicto a favor de Depp el 1 de junio y descubrió que Heard empañaba su reputación y dañaba su carrera con sus denuncias de abuso doméstico. “He was over the moon … I feel that finally after six years he's gotten his life back.”



Johnny Depp’s lawyers Camille Vasquez and Ben Chew share the actor’s reaction to his legal victory in court against Amber Heard. https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/9pe7ax2nSe— Good Morning America (@GMA) June 8, 2022

