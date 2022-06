Anciano latino murió golpeado en calle de Nueva York a plena luz: buscan a dos atacantes captados en video

NYPD está buscando a dos hombres captados en video en relación con la muerte de Víctor Vega, hombre de 61 años que se cayó tras recibir un violento puñetazo mientras caminaba en una calle de Brooklyn.

Vega caminaba por la acera cerca de su casa cuando se le acercaron otros dos hombres. El dramático video divulgado anoche por la policía de Nueva York captó la rápida escena que resultó mortal cuando la víctima recibió un puñetazo y se cayó, golpeándose la cabeza contra un auto estacionado y quedando inconsciente, el 25 de mayo a las 8:26 p.m., cuando aún había luz solar, en 257 Lexington Av.

No se sabe el motivo de la agresión, pero en el video se observa que un atacante dio un puñetazo a Vega y al verlo tendido en el suelo le robó algo de sus bolsillos, mientras su cómplice observaba de cerca. Luego ambos huyeron a pie.

Vega fue encontrado inconsciente en el suelo y llevado de urgencia al hospital con un traumatismo en la cabeza. Falleció cinco días después, el 30 de mayo, y su muerte fue declarada un homicidio, destacó Pix11.