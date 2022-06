Hombre bebe en 56 pubs en 24 horas y rompe récord mundial Guinness

Salir de un bar y seguir la fiesta en otro, no resulta fuera de lo común, pero visitar más de cinco decenas en una sola salida y además consumir bebidas sí que lo es. Un hombre de 29 años estableció un nuevo récord mundial Guinness al visitar más de 50 pubs en un solo día.

Gareth Murphy, de Caernarfon, Gales, es un trabajador de tecnología de la información (TI) que bebió en 56 pubs diferentes en 24 horas, rompiendo el récord anterior de 51 bares establecido por el inglés Matt Ellis en 2021.

Los pubs que Murphy visitó se encuentran en el centro de Cardiff, ciudad que tiene el mayor número de pubs, bares y discotecas de todo el Reino Unido. El pub se define como un establecimiento con licencia para vender bebidas alcohólicas.

New record: Most pubs visited in 24 hours (individual) – 56 by Gareth Murphy (UK)

