Carolina Sandoval da paseo en yate, mostrándose en hilito dental

Carolina Sandoval se fue a dar un paseo al mar y lo hizo con total estilo: en un yate, con hilito dental y sus lentes de sol. La ex conductora de Suelta La Sopa le ha recordado a su público es como las olas del mar, todo viene y va, y no tienes porqué pensar que estas atado que no te gusta en la vida.

Ahora que el clima ha cambiado y que la temporada de bikinis está ahí, Carolina Sandoval también la ha recordado a sus admiradores que no tienen por qué permitir que la gente les diga qué cuerpo tienen. Y que si quieren ponerse un traje de baño, adelante. Y es como dice la canción: “La mujer que a mi me gusta, tiene alguna celulitis que me encanta”.

Aquí les compartimos el video con la canción completa que usa “La Venenosa” para ambientar su video.

Carolina Sanoval le ha demostrado a su público que a ella nadie la humilla a través de su cuerpo, que tiene tanto derecho como a ponerse bikinis e hilos dentales, como cualquier otra, si ella así lo desea, esa ha sido la base de su empoderamiento. Y aunque al principio muchos la humillaron por esto, ella se ha mantenido fiel a sí misma y ha logrado que su mensaje llegue y cale en muchas personas.

