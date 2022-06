LeBron James le confesó su amor a Ronald Acuña Jr. en redes sociales tras nueva imitación de su celebración [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El jugador de Los Angeles Lakers, LeBron James, acudió a las redes sociales para manifestarle “su amor” al venezolano de Atlanta Braves, Ronald Acuña, luego que se difundiera una celebración del ‘Abusador’ tras conectar un jonrón.

Durante el encuentro ante Pittsburgh Pirates, Acuña abrió el encuentro con un soberbio cuadrangular y al llegar al dogout de Atlanta, decidió tomar talco en sus manos junto al cubano Guillermo Heredia y lanzarlo al aire, imitando una de las celebraciones más clásicas de LeBron James en su carrera.

El video fue rápidamente difundido en Twitter y llegó a la vista del propio LeBron James quien no dudó en dedicarle unas palabras de amor para el nacido en Venezuela.

“Hombre, amo a este niño“, expresó El Rey al repostear la celebración en su cuenta personal de Twitter @KingJames.

Lo curioso es que esta no es la primera vez que Acuña le dedica un batazo de vuelta completa a LeBron James durante su carrera en MLB. El pasado 5 de junio, durante un encuentro ante Colorado Rockies, el número 13 conectó dantesco cuadrangular por todo el jardín central y luego de salir la pelota celebró también como el escolta.

Aquella vez, hizo la característica celebración del basquetbolista moviendo los brazos hacia el suelo como si estuviese en medio de una sesión de lagartijas y posteriormente se golpeó el pecho con las manos. Ronald Acuña Jr. hits the LBJ silencer after matching his career high with a 441-foot ROCKET 🚀 @BRWalkoff



Eso fue suficiente para que LeBron le dedicara por primera vez un mensaje a Acuña, algo que lo emocionó y que nunca pensó que iba a pasar.

