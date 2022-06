Little Caesars reemplaza a Pizza Hut y es el nuevo patrocinador de pizza de la NFL

Este año se han anunciado grandes cambios entre los patrocinadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), uno de ellos es la salida de Pepsi como patrocinador del medio tiempo. Ahora Little Caesars ha sido anunciado a como nuevo patrocinador oficial de pizza reemplazando a Pizza Hut.

La asociación que nombra a Little Caesars como patrocinador oficial de la NFL fue dada a conocer hoy por la liga y se anuncia por “varios años”, sin detallar el tiempo exacto.

Los términos del acuerdo entre Little Caesars y la NFL no fueron revelados. El informe público indica que el acuerdo ofrecerá a la cadena de pizzas un conjunto de derechos de marketing exclusivos diseñados para conectar la marca de pizza con la NFL, sus eventos y fanáticos.

Se anuncia que antes del comienzo de la temporada 2022, se presentarán juegos de redes sociales, nuevos productos, nuevos empaques y promociones únicas que continuarán durante el transcurso del patrocinio.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Little Caesars a la familia de la NFL”, dijo Renie Anderson, directora de ingresos y vicepresidenta ejecutiva de asociaciones de la NFL.

Su acuerdo con la NFL es una de las asociaciones de más alto perfil hasta la fecha que tiene Little Caesars. Pizza Hut había sido el patrocinador de pizza desde 2018 luego de la salida de Papa John’s que fue el patrocinador de la liga durante ocho años.

Little Caesars está teniendo un gran crecimiento en los últimos años, ubicándose como la tercera cadena de pizzerías más grande del mundo, detrás de Domino’s y Pizza Hut y delante de Papa John’s. La cadena cuenta con pizzerías en todo Estados Unidos y también está presente en 27 países.

La marca conocida por sus pizzas HOT-N-READY para recoger y el famoso Crazy Bread lanzó el servicio de entrega a domicilio con el precio más bajo de la industria en el Super Bowl de 2020.

El Super Bowl es la fecha en la que más se consumen pizzas, también es el día en el que más se come en Estados Unidos después de Thanksgiving. Se estima que durante el gran juego se piden más de 12 millones de pizzas.

La NFL señala que la pizza es la combinación perfecta para los más de 100 millones de sus fanáticos que regularmente ven partidos de fútbol y quieren sus comidas a la hora del juego de forma rápida y sencilla, ya sea que elijan entrega a domicilio, recogida exclusiva o para llevar.

El anuncio empezó a crear una ola de reacciones entre los usuarios de Twitter.

The league announces that Little Caesars is now the official pizza of the NFL. Good time fo remind everyone that the cardboard-tasting personal pizzas you find at roadside gas stations are the official pizza of CheeseheadTV.

— Aaron Nagler (@AaronNagler) June 14, 2022