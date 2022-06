Mamá y abuela de Arizona son arrestadas por dejar morir a niña de 9 años por una infestación de piojos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sandra Kraykovich, de 38 años, y Elizabeth Kraykovich, de 64, fueron arrestas y acusadas por la muerte de un menor de edad, hasta el momento no identificado, que se infestó de piojos.



De acuerdo con los documentos de la corte, los servicios de emergencia llegaron a la casa de Tucson, Arizona, el 22 de junio y encontraron a la niña inconsciente con una gran cantidad de insectos en todo el rostro.



“Luego de una inspección más cercana, se descubrió que había una enorme cantidad de piojos en su cabello”, se puede leer en los documentos.



Las autoridades señalaron que la madre de la menor estaba consciente del problema que su hija atravesaba porque así lo externó a través de un mensaje de texto que envió a su pareja sentimental.



El pasado 14 y 15 de marzo Sandra Kraykovich escribió a su novio: “Dios mío, nena. Escucha, estoy en mi habitación y mi mamá me llamó. Me pregunta si podía controlarla para asegurarme de que no se estaba muriendo”.



La policía señaló que en la conversación el novio le dijo que llevara a la niña al hospital para que recibiera atención médica lo antes posible, sin embargo, no lo hizo.



Un hijo de Sandra Kraykovich indicó a la policía que intentaron tratar el tema de los piojos con enjuague bucal, pero no había dado resultado.



La abuela, Elizabeth Kraykovich, ha sido acusada porque estaba al tanto del problema que sufría su nieta y no hizo nada para ayudarla.



Una autopsia determinó que la menor de edad murió de anemia y que su problema estaba relacionado con una infección por la infestación de piojos.



Tras el arresto de la madre e hija, los otros dos hijos de la acusada fueron puestos bajo custodia con unos miembros de la familia. La policía indicó que los dos chicos también tenían piojos.



