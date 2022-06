A Ivy Queen le dicen en Instagram que quieren un tema junto a Karol G

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ivy Queen publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3.4 millones de seguidores, un video en el que presume su atuendo, maquillaje y además da una pequeña bailadita. “Patrimonio cultural. Oite!!!”, es el mensaje con el que la cantante boricua acompañó este audiovisual musicalizado con uno de sus temas, llamado ‘Malvada’.

La publicación de la ‘Diva del reggaetón’ tiene hasta el momento más de 106,000 reproducciones y varios comentarios de sus seguidores. Entre esos mensajes, destaca uno en el que le piden a la boricua una colaboración musical con una de las artistas más sonadas en la actualidad: Karol G.

“La reina. Queremos ft con la bichota!!!!”, fue el mensaje que le dejó uno de los seguidores.

Varios de los demás comentarios son de personas que se alegran de que la boricua esté bien, pues hace algunas semanas causó preocupación tras mostrar un video en el que reveló que estaba atravesando una difícil situación de salud.

“Yo en esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuando puede necesitar uno en la vida. Gracias a todos por procurar por mí”, había dicho la boricua en ese video.

Estos son algunos de los mensajes que le dejaron al respecto en este nuevo video que publicó: “Estas super divina, muy fashion. Y me siento super feliz ver que ya estés bien. Como siempre deseándote lo mejor del mundo q Dios te bendiga y te colme de mucha salud y seas muy feliz junto a tus seres amados”, “Que feliz es verte bien. Dios te bendiga siempre…”, “Que bueno que estés mejor corazón. saluditos desde Humacao, Puerto Rico” y “Mi diva bendiciones” son algunos de los deseos hacia ella que se pueden leer.

