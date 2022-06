Ivy Queen: sus fanáticos elevan oraciones al cielo por su sanación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ivy Queen informó al mundo que está atravesando por una difícil situación de salud, pero no explicó cuál es la enfermedad que la aqueja.

Ante esta revelación hecha a través de sus redes sociales junto a imágenes en diferentes momentos que ha vivido durante en este proceso, en donde se le ve con la cabeza cubierta y unos moretones en el cuello, y con su voz expresando lo que siente, los fanáticos de la cantante boricua de reggaetón han manifestado sus deseos de pronta recuperación para ‘La diva’.

El video que publicó en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 1,4 millones de seguidores, ha cosechado más de 1,898 comentarios. Estos son algunos de los mensajes que le han dejado a Ivy Queen:

“Siempre serás nuestra reina la mejor de todas por siempre!!!!! y sea lo que sea lo que estás pasando hay mucha gente que te ama y apoya”.

“Sanidad y salud en el nombre de Jesús”.

“Mi reina que Dios te de pronta recuperación quienes te queremos y seguimos te mandamos todas las buenas energías y oraremos por ti”.

“Mis mejores deseos, Dios está contigo, bella, te vas mejorar de esta saldrás un saludo y un abrazo enorme”.

“Eres fuerte y vamos a salir de esta porque eres inspiración para todas nosotras las mujeres porque luchas y vas a seguir luchando para salir de esta”.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound – Tik Toker

“Yo en esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuando puede necesitar uno en la vida. Gracias a todos por procurar por mí”, expresó la cantante en el video.

Desde el 8 de mayo Ivy Queen, quien hace unas semanas celebró su cumpleaños número 50, no publica en su cuenta de Instagram. En este último post aparece junto a Naiovy, su hija.

“Porque su amor me recompone y siempre habitará en mi corazón! Y cada vez que juntas abrazadas nos quedamos dormidas…inmensa me haces sentir hija amada mía.I love you Naiovy”, expresó en esa publicación.

Sigue leyendo: Ivy Queen encendió las alarmas al mostrarse decaída mientras atraviesa un delicado estado de salud

Ivy Queen presume de su retaguardia en un ajustado vestido, de espalda y con el cabello azul

Ivy Queen presume su figura en un brillante vestido con transparencias